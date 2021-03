Meteo oggi giovedì 11 marzo: ritorna il freddo, colpo di coda dell’inverno

Meteo oggi giovedì 11 marzo: torna il freddo sull’Italia, con temperature in calo e maltempo in molte regioni. E’ la coda dell’inverno

La giornata di oggi presenterà un lieve peggioramento della situazione meteo solo in alcune aree del paese. In particolar modo le incertezze di queste ore e la coda dell’inverno ci porteranno indietro di qualche settimana. La primavera si farà attendere ancora, soprattutto nel fine settimana ormai alle porte. Che si caratterizzerà per un sostanziale calo delle temperature e di una situazione abbastanza critica su molte regioni. Nelle prossime ore il cambiamento in atto si avvertirà in modo consistente da Nord a Sud. Ma le piogge caratterizzeranno soprattutto la Liguria e parte della Toscana. Altrove soleggiate nonostante le temperature in diminuzione. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle regioni.

Nelle aree del Nord la situazione meteo presenterà instabilità e possibili piogge soprattutto sulla Liguria ed in generale su gran parte dell’area occidentale. Nelle altre zone, comprese quelle alpine e di confine, temperature in calo ma soleggiate sparse. Nebbie mattutine possibili in Val Padana e Lombardia, me nel proseguo della giornata anche qui ci saranno soleggiate a dare una tregua. Nel corso della giornata il termometro toccherà il valore massimo a Bologna con 15°.

Sul Centro Italia il bollettino meteo clemente rispetto alle scorse ore. Anche se come anticipato sopra anche qui le temperature resteranno basse soprattutto sulla dorsale appenninica. Dove rimarrà la neve nonostante le schiarite. Bel tempo in Sardegna e gran parte delle regioni. Possibili piogge su Toscana e parte del Lazio sin dal mattino. Situazione in miglioramento dal pomeriggio. Temperature basse e valori massimi registrati a Cagliari con 17°.

Al Sud stabilità prevalente e bollettino meteo che regalerà buone notizie su tutte le regioni. Piccoli addensamenti su Calabria e Sicilia, per il resto nessuna criticità da segnalare sia sulle aree interne che su quelle costiere. Possibili venti settentrionali durante la giornata e temperature in ribasso ma in linea grossomodo con quelle della media stagionale. Giornata asciutta, dunque, e valori massimi toccati a Palermo con 19°. Nessun problema con i collegamenti con le isole minori.

Ulteriori peggioramenti previsti per il fine settimana. Ma per le previsioni sul weekend rinviamo ai prossimi bollettini.