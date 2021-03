Meteo oggi mercoledì 10 marzo: temporali e forte vento sull’Italia. I dettagli

Meteo oggi mercoledì 10 marzo: continuano le cattive notizie, soprattutto nelle regioni meridionali. Temporali e forte vento in agguato

La giornata di oggi presenta un quadro meteo abbastanza stabile rispetto alle scorse 24 ore. Con la perturbazione che si sposterà rapidamente verso Sud. Sole e bel tempo al Nord, con temperature che resteranno invariate. Anche al Centro un cospicuo miglioramento, con la il tempo asciutto in quasi tutte le aree. I peggioramenti si avranno al Sud, con tante piogge a caratterizzare anche il secondo mercoledì del mese di marzo. Che sta vivendo forse il momento peggiore prima dell’arrivo definitivo della primavera. Di seguito gli aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord bollettino meteo confortante. Rispetto alle ultime ore infatti le soleggiare resteranno in aumento su vaste regioni. La pioggia si manterrà sul Friuli Venezia Giulia e sui rilievi alpini, ma anche sulle zone di confine. Sulle restanti aree bel tempo e perturbazione che lascerà spazio ai cieli limpidi con alternanza di addensamenti di piccola consistenza. Temperature in lieve aumento e valori massimi registrati a Torino con 14°.

Sul Centro Italia situazione in miglioramento e bollettino meteo che regalerà novità piacevoli. La giornata di ieri è stata la peggiore di questo inizio marzo, ma oggi lo scenario migliorerà di gran lunga. Soleggiate sparse su tutti i versanti, piccoli addensamenti e rovesci su Abruzzo Molise e parte del Lazio. Nel complesso tempo asciutto sua sul versante adriatico che nelle aree interne. Anche sul Tirreno tempo mite, Sardegna compresa. Venti forti di Maestrale a soffiare dalla ore del mattino a rendere meno primaverile la giornata, che per il resto non mostrerà altre criticità. Temperature in miglioramento rispetto alle ultime 24 ore e valori massimi toccati a Cagliari con 16°.

Non bello invece il tempo previsto al Sud. Sin dalle ore del mattino infatti possibili piogge sulla Calabria e sulla Sicilia, anche se le temperature in queste due regioni, ma nel complesso in tutte le aree, non subiranno fortissimi cali. Sulle altre regioni resteranno soleggiate e bel tempo, con Palermo che ancora una volta farà registrare i valori massimi con 14°. Mari mossi o poco mossi, venti forti soprattutto nelle aree costiere.