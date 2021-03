Meteo domani giovedì 11 marzo: freddo in arrivo, colpo di coda dell’inverno

Meteo domani giovedì 11 marzo: arriva il colpo di coda dell’inverno che si farà sentire anche per tutto il prossimo fine settimana

Anche per la giornata di domani la situazione meteo resterà all’insegna dell’incertezza. Ma anche del freddo, che regalerà delle sorprese soprattutto per il prossimo fine settimana. Come avevamo anticipato nei bollettini precedenti, il colpo di coda dell’inverno ci porterà indietro di qualche settimana, con il ritorno del freddo che ci dividerà dalla primavera ancora per qualche giorno. Il cambio di circolazione porterà venti meridionali e cieli nuvolosi soprattutto al Centro Nord. Piogge sparse in Liguria e parte della Toscana. Al Sud soleggiate ma temperature in calo. Di seguito il dettaglio della situazione con gli aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord scenario meteo all’insegna dell’instabilità, anche se non in tutte le regioni. Maltempo e possibili rovesci sulla Liguria, ma anche in tutta l’area occidentale in particolar modo sull’area costiera. Nebbie mattutine sull’area padana, ma in dissolvimento nel corso delle giornata. Sul resto delle aree soleggiate e piccoli addensamenti di poco conto da rilevare. Le temperature resteranno in calo ed i valori massimi si aggireranno dai 12° di Trieste ed i 15° di Bologna.

Al Centro la situazione meteo regalerà qualche miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Ma saranno le temperature a rimanere in calo nonostante le schiarite sulla maggior parte delle regioni. Addensamenti possibili su Lazio e Toscana, ma anche sulle aree interne e sull’Umbria. Venti meridionali e valori massimi che varieranno dai 17° di Cagliari e gli 11° di L’Aquila. Anche sulla Sardegna le schiarite lasceranno ampio spazio alle soleggiate.

Al Sud bollettino meteo all’insegna della stabilità e del bel tempo per tutta la giornata. Sia nelle aree interne che in quelle costiere infatti il sole ruberà la scena dopo giorni di variabilità. Venti settentrionali e calo delle temperature a partire dal primo pomeriggio. Ma nel complesso la giornata di manterrà asciutta. Valori massimi che varieranno dai 19° di Palermo ed i 9° di Potenza. Nessun disagio con i collegamenti delle isole minori della Campania e della Sicilia.

Nei prossimi giorni, quindi nel fine settimana, le temperature scenderanno ulteriormente per quella coda dell’inverno che ci separerà dall’arrivo della primavera.