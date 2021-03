Meteo domani mercoledì 10 marzo: maltempo e forte vento sull’Italia. I dettagli

Meteo domani mercoledì 10 marzo: continua il maltempo sull’Italia, con la perturbazione che si sposta verso sud ma che rimane pressante

Continua la perturbazione sull’Italia, con il bollettino meteo per la giornata di domani che evidenzia una situazione di forte maltempo soprattutto al Sud. Possibili soleggiate e miglioramenti al Nord e sul Centro, dove nella giornata di oggi le piogge ed i temporali hanno catturato la scena. Nelle prossime 24 ore ci saranno miglioramenti attesi tranne che per le regioni meridionali. Soprattutto le aree tirreniche resteranno quelle maggiormente colpite con mari mossi e venti forti. Di seguito il dettaglio sul tempo previsto per il secondo mercoledì del mese con gli aggiornamenti dalle regioni.

Sulle regioni del Nord sensibili miglioramenti in atto, con il bollettino meteo che migliora su gran parte delle regioni. Sia sul versante occidentale che su quello orientale la situazione meteo regalerà buone notizie. Con le soleggiate che resteranno protagoniste e regaleranno sprazzi di clima mite. Piccoli addensamenti sul Friuli Venezia Giulia, tempo instabile ai confini. Ma in generale la giornata rimarrà asciutta. Temperature stazionarie e valori massimi compresi tra gli 11° di Venezia ed i 14° di Torino.

Al Centro scenario meteo nettamente migliorato rispetto a quello di oggi. Il tempo previsto per la giornata di domani infatti risulterà gradevole e soleggiato sulla maggior parte delle regioni. Al mattino piccoli addensamenti e residue piogge sulle aree del basso Lazio ma anche in Abruzzo e Molise. Migliore lo scenario sull’area tirrenica e su quella adriatica, possibili rovesci sulla dorsale appenninica. Possibili forti venti di maestrale e mari mossi. Temperature stazionarie, valori massimi compresi tra i 16° di Cagliari ed i 6° di L’Aquila.

Al Sud bollettino meteo non positivo come quello previsto nelle altre aree del paese. Infatti abbondanti piogge si abbatteranno sulla Calabria e sulla Sicilia, con le temperature in calo ovunque. Anche nel pomeriggio e nelle ore serali il tempo non migliorerà, con il fresco che caratterizzerà la notte che ci condurrà verso il fine settimana. Temperature in leggera diminuzione rispetto alle ultime 24 ore. Valori massimi toccati a Palermo con 14°. Disagi per i collegamenti con le isole minori.