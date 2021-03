Anna Tatangelo ha ritrovato l’amore a fianco di un famoso collega. A far incontrare la nuova coppia per la prima volta sarebbe stato proprio l’ex di Anna, Gigi D’Alessio. Ecco chi sarebbe il fortunato uomo.





Anna Tatangelo ritrovato l’amore al fianco di un collega. A rubare il cuore di Anna secondo il giornalista Santo Pirrotta sarebbe stato il rapper Livio Cori. Secondo quanto riportato al programma Ogni Mattina, Anna sarebbe ora fidanzata con il cantante e a presentarli sarebbe stato proprio Gigi D’Alessio. Livio Cori tre anni più giovane della Tatangelo oltre ad essere un famoso rapper napoletano ha anche recitato nella serie cult Gomorra. Cori ha partecipato anche all’edizione del Festival di Sanremo del 2019 a fianco del cantante Nino D’Angelo. La coppia non ha ancora confermato la relazione ma per ora non è arrivata neanche una smentita. Intanto anche Gigi D’Alessio non è rimasto con le mani in mano e sembra sia ormai innamoratissima di Denise Esposito una sua fan con ben 26 anni in meno di lui. Nonostante le loro vite siano ormai separate Anna e Gigi hanno dichiarato di voler mantenere un forte legame per il bene del loro bambino.

La coppia dopo una prima separazione nel 2017 aveva provato a dare una seconda possibilità alla relazione ma nel 2020 è arrivata la notizia della seconda e definitiva rottura. Una notizia che ha fatto soffrire migliaia di fan che speravano che la loro storia d’amore potesse durare in eterno. La Tatangelo e D’Alessio si erano conosciuti nel 2005 quando lui era sposato da più di 20 anni con Carmela Barbato.

Nonostante Anna Tatangelo avesse solo 17 anni la coppia iniziò una relazione ufficiale nel 2006 che è durata più di 11 anni prima della rottura e della separazione nel 2020. Ora dopo un anno dal loro addio entrambi sembrano aver voltato pagina ritrovando l’amore a fianco di una nuova persona e noi gli facciamo i nostri migliori auguri per una lunga e felice storia d’amore.