Meteo domani martedì 9 marzo: temporali piogge e neve su parte dell’Italia

Meteo domani martedì 9 marzo: in arrivo su parte dell’Italia nuove perturbazioni che si concentreranno sul Centro. Ma non solo. I dettagli

La seconda settimana del mese di marzo continua all’insegna del maltempo e delle temperature più rigide rispetto ai giorni scorsi. Già a partire da oggi 8 marzo le temperature sono calate in molte regioni, ma il trend negativo continuerà anche con il bollettino meteo per domani. Nelle prossime 24 ore infatti l’aria fresca proveniente dai Balcani si concentrerà in modo particolare sul Centro Italia. Mentre al Nord ed al le soleggiate rimarranno su gran parte delle aree sia interne che in quelle costiere. Maltempo previsto per domani sulla Sardegna, ma precipitazioni anche a carattere temporalesco si verificheranno anche sul Lazio le Marche e l’Abruzzo. Di seguito il dettaglio del tempo previsto per la giornata di domani con gli aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord bollettino meteo stabile rispetto alle ultime 24 ore, con possibili soleggiate sia sul versante occidentale che su quello orientale. Annuvolamenti nel pomeriggio soprattutto sui rilievi alpini e possibili nevicate al di sopra degli 800 metri in Trentino e Lombardia. Venti deboli, mari poco mossi. Temperature stazionarie ed al di sopra della media stagionale. Valori massimi registrati a Genova con 12° e a Bolzano con 15°. Inferiori nelle altre città.

Sul Centro Italia la situazione meteo peggiore, con piogge e freddo che si registreranno sin dalle prime ore del mattino. Tempo instabile su tutte le regioni, in particolar modo nelle ore del mattino. Con pioggia e neve sulla dorsale appenninica a partire dai 1100 metri. Ma non andrà meglio nelle altre regioni. Infatti per tutta la giornata il tempo si caratterizzerà per la presenza massiccia di rovesci anche carattere temporalesco sulla Sardegna sul Lazio e sulle Marche ed Abruzzo. Piogge anche in Molise. Sensibili miglioramenti verso sera. A completamento della situazione il peggioramento ci saranno i venti nordici in aumento ed i mari mossi. Le temperature varieranno nei valori massimi varieranno dai 5° ai 16°.

Al Sud bollettino meteo abbastanza tranquillo, con le soleggiate sparse che renderanno la giornata meno pesante rispetto a quanto previsto nelle altre aree del paese. Nessuna criticità da registrare, piccoli addensamenti sulle aree tirreniche, ma sole intenso in Campania. Possibili rovesci sulla Sicilia. Nel complesso la giornata rimarrà asciutta anche se le temperature appariranno in calo soprattutto nelle aree interne. Termometro che farà registrare i valori massimi a Palermo con 17°.