Selvaggia Roma ha infiammato gli animi dei suoi seguaci con uno scatto da bollino rosso: l’influencer abbassa lo sguardo e si abbassa le mutandine

Questa volta ha saputo davvero sorprendere Selvaggia Roma, mostrandosi con un completino intimo da far perdere la testa a tutti. La sua breve partecipazione al Grande Fratello Vip ha riacceso i riflettori su di lei e possiamo dire che il suo account Instagram è davvero volato. Ogni giorno, la giovane romana regala scatti da togliere il fiato e questa volte possiamo dire ha davvero esagerato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Selvaggia Roma si abbassa gli slip e infiamma il web

La sensualità che emana Selvaggia Roma in questo scatto è difficile da spiegare. Il pubblico da casa non può far altro che ammirarla, e desiderare… Nel corso degli anni, l’ex gieffina possiamo dire ha ceduto a qualche ritocchino, anche se i più cattivi non perdono occasione per criticarla e dirle che è totalmente diversa dai tempi di Temptation Island.

Oggi la giovane è a suo agio nel proprio corpo e lo confermano anche gli scatti sexy che posta ogni giorno sul suo account Instagram. E proprio quello pubblicato poche ore fa che possiamo dire è quasi da svenimento. Selvaggia si mostra con una canotta bianca trasparente e sotto un micro slip di pizzo che lascia poco all’immaginazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

L’opinione e i commenti dei fan

Nello scatto in questione, Selvaggia Roma nel giro di pochi istanti è riuscita a fare il pieno di like e commenti. Una foto molto provocante che però mette in evidenza tutta la sua sensualità. Possiamo dire che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha concorrenza e può fare invidia a chiunque. Bella, sexy ed esagerata: così si mostra l’influecer.

A rendere il tutto ancora più piccante il suo sguardo ma anche quella mano che scivola sugli slip quasi come per abbassarli. Insomma, un vero e proprio colpo a cuore, soprattutto per i più deboli. Basta, infatti, dare uno sguardo ai commenti per capire cosa ne pensano i suoi fan… Selvaggia ha scatenato gli animi di tutti