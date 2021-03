Meteo oggi domenica 7 marzo: freddo sull’Italia, e trona anche la neve

Meteo oggi domenica 7 marzo: continua l’ondata di freddo sull’Italia con le correnti provenienti dai Balcani. In arrivo anche piogge e neve

Nella prima domenica del mese di marzo bollettino meteo caratterizzato dall’arrivo di correnti fredde in arrivo dai Balcani. Freddo e maltempo sia nelle regioni del Nord che in quelle del Centro e del Sud. Cieli grigi e rovesci sul Nordovest ma anche sull’Italia centrale. Neve che comparirà sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Sulle isole maggiori cieli grigi e possibili rovesci sull’area meridionale della Sardegna. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio al tempo previsto per la giornata di oggi, in attesa di ulteriori peggioramenti a cominciare dalla giornata di domani lunedì 8 marzo.

Al Nord tempo grigio su tutto il territorio e possibili rovesci sin dalle ore del mattino soprattutto sulla Liguria e sulla Val Padana. Possibili nevicate sui 900 metri sui rilievi alpini, ma freddo intenso anche in pianura. Pioggia anche in Piemonte e Lombardia, venti deboli sulle aree interne. Temperature in crollo e valori massimi toccati a Bolzano con 14°. Venti deboli per tutta la giornata provenienti dal Nord Europa, mari mossi soprattutto nell’area tirrenica.

Al Centro situazione meteo abbastanza stazionaria rispetto alle ultime 24 ore, ma peggioramenti soprattutto nelle aree interne. Possibili nevicate sulla dorsale appenninica a partire dai 1000 metri. Piogge sull’area tirrenica, soprattutto sul Lazio e sulla Sardegna. Temperature in forte calo, e valori massimi toccati a Cagliari con 14°.

Al Sud situazione meteo abbastanza tranquilla. Sulla maggioranza delle regioni infatti splenderà il sole, anche se nuvole sparse si alterneranno nell’arco della giornata. Piogge sulla Basilicata e su parte della Calabria. Temperature in calo a confermare la coda dell’inverno che troverà la sua parte più critica nella giornata di lunedì 8 marzo fino a mercoledì 10. Valori massimi toccati a Palermo con 18°. Piccoli disagi per i collegamenti con le isole minori della Sicilia e della Calabria per il mare mosso soprattutto nell’area adriatica.

Per ulteriori aggiornamenti si rinvia ai prossimi bollettini meteo, anche se si può anticipare che a partire dalla giornata di domani 8 marzo, quella della festa della donna, il forte freddo investirà gran parte delle regioni da Nord a Sud.