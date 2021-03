Meteo oggi sabato 6 marzo: weekend col freddo intenso, temperature in crollo

Meteo oggi sabato 6 marzo: weekend caratterizzato dal forte freddo e dalle temperature in crollo in gran parte delle regioni. I dettagli

Eccoci arrivati al primo fine settimana del mese, con la perturbazione balcanica che fa il suo ingresso sul paese e che porta via quell’anticipo di primavera che aveva caratterizzato l’ultimo periodo del mese di febbraio. Ma anche di questo inizio di marzo. Come confermato negli aggiornamenti precedenti, la situazione meteo di queste ore sta cambiando rapidamente, con l’ondata di aria fredda che si sta impossessando di questo weekend. Soprattutto nelle regioni del Nord i peggioramenti più evidenti, ma anche al Centro ed al sud tra oggi e domani lo scenario cambierà ulteriormente. Saranno le giornate da lunedì 8 a mercoledì 10 marzo quelle che faranno registrare i dati peggiori con la coda dell’inverno che si farà sentire su tutta la penisola. Ma adesso limitiamoci a dare uno sguardo a quella che sarà la giornata di oggi con gli aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord lo scenario meteo peggiore sin dalle ore del mattino, con l’aria gelida proveniente dai Balcani a rendere lo scenario critico in vaste aree. Piogge sia su quella occidentale che su quella orientale, possibili nevicate sui rilievi alpini a partire dagli 800 metri. Temperature in calo e valori massimi registrati a Genova con 12°.

Sul Centro Italia temperature in crollo e piogge insistenti sull’area adriatica. Cielo incerto anche su quella tirrenica e maltempo anche sulla Sardegna. Pioggia su Toscana e Lazio anche nelle ore pomeridiane e non solo sulle coste. Migliore lo scenario sulle altre regioni e valori massimi registrati a Cagliari con 17°. L’inverno anche sulle regioni centrali mostrerà la coda tra la giornata di oggi e quella di mercoledì, con possibili nevicate anche sulla dorsale appenninica.

Al Sud bollettino meteo migliore rispetto a quello delle altre aree dell’Italia. La mattinata non farà registrare moltissime criticità, mentre dal primo pomeriggio ci saranno delle possibili piogge in primo luogo sulla Campania, ma anche in Puglia e Basilicata. Temperature in forte calo soprattutto nelle ore serali e notturne. Valori massimi che anche oggi si registreranno a Palermo con 17° nelle ore di punta.