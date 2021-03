Meteo oggi venerdì 5 marzo: tornano piogge e freddo, in arrivo anche la neve

Meteo oggi venerdì 5 marzo: con il primo fine settimana del mese cambia lo scenario. Freddo e piogge di nuovo protagoniste. I dettagli

Come anticipato nei bollettini precedenti, la situazione meteo sull’Italia sta cambiando rapidamente in queste ore. Si passa infatti dall’anticipo di primavera che aveva caratterizzato la fine del mese di febbraio e l’inizio di marzo ad un peggioramento annunciato. Siamo arrivati alla deadline, quella che avevamo anticipato come la data spartiacque tra la coda dell’inverno e l’arrivo definitivo del clima mite. La giornata di oggi rappresenta sostanzialmente il simbolico passaggio di consegna tra il bel tempo garantito dalla presenza dell’anticiclone africano e l’arrivo delle correnti fredde dai Balcani. Le prime conseguenze che si avvertiranno già da oggi consisteranno nelle piogge su parte delle nostre regioni ma soprattutto ad un calo delle temperature che sarà percepito soprattutto nelle ore notturne e serali. Ma andiamo a dare uno sguardo a quello che sarà il tempo previsto per le prossime ore con gli aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord i primi sostanziali cambiamenti che si avvertiranno a partire dalle ore del mattino soprattutto sull’area orientale. Bollettino meteo caratterizzato dalla pioggia sul Triveneto, con i peggioramenti che toccheranno dal primo pomeriggio anche la Liguria e la Lombardia. Banchi di nebbia mattutini e cieli grigi con possibili rovesci in Emilia Romagna. Temperature in calo e freddo pungente sui rilievi alpini. Valori massimi toccati a Milano e Torino con 16°.

Al Centro peggioramenti in atto a partire dalle ore del mattino. Non solo freddo e maltempo sulla dorsale appenninica, ma piogge e rovesci anche a carattere temporalesco sull’area tirrenica. Maltempo anche in Sardegna, scenario meteo migliore sul versante adriatico. Calo delle temperature in atto e valori massimi toccati a Cagliari con 17°.

Sulle regioni del Sud bollettino meteo con minori criticità rispetto al resto d’Italia. Possibili piogge sulla Campania e sulla Sicilia, ma nelle restanti regioni situazione asciutta nonostante il crollo delle temperature soprattutto nelle aree interne. A Bari e a Palermo il termometro toccherà i 15°, valori inferiori nelle restanti città.