Meteo domani venerdì 5 marzo: piogge e freddo, torna l’inverno sull’Italia

Meteo domani venerdì 5 marzo: come anticipato nei precedenti bollettini, arriva la coda dell’inverno sull’Italia con piogge e freddo

Siamo arrivati al tanto atteso primo weekend della prima settimana di questo mese di marzo. Che ci regalerà la coda dell’inverno prima dell’arrivo della tanta attesa primavera. Che in verità nei giorni scorsi aveva dato qualche primo segnale, con temperature miti su gran parte della penisola e soleggiate sparse. Il bollettino meteo per la giornata di domani confermerà il tempo in peggioramento soprattutto al Nord. L’alta pressione cede il passo alle possibili piogge sia nel Nordest che nel Nordovest. Cieli coperti anche in Sardegna e sulle coste tirreniche, mentre la Sicilia resterà la regione maggiormente colpita dal maltempo. Di seguito gli aggiornamenti con il quadro dettagliato in tutte le aree.

Al Nord bollettino meteo caratterizzato da un concreto peggioramento in atto rispetto ai giorni scorsi. Le piogge partiranno dal Triveneto ed arriveranno ben presto anche sull’Emilia Romagna, con il pomeriggio sera che non escluderà anche temporali sulla Lombardia e sulla Liguria. Migliore la situazione sulle altre regioni, con il freddo che si farà sentire non solo sui rilievi alpini ma anche altrove. Infatti il termometro farà registrare un lieve calo ovunque, con i valori massimi condivisi tra Milano e Torino con 16°. Nella notte ulteriori possibili peggioramenti, con piogge e freddo in agguato.

Al Centro progressivo peggioramento meteo in atto. La giornata di domani, ma anche a partire da stasera, si caratterizzerà per un maltempo abbastanza diffuso sul territorio e principalmente sul versante tirrenico che resterà ancora una volta maggiormente colpito rispetto alle altre aree. Cielo grigio e possibili rovesci anche in Sardegna. Migliore lo scenario sull’area adriatica. Temperature in calo ovunque, termometro che toccherà i 17° a Cagliari. Valori in calo ovunque.

Al Sud bollettino meteo che porterà in evidenza un maltempo abbastanza diffuso in Sicilia, con rischio piogge dalla mattinata e fino alle ore serali soprattutto sulle coste. Anche la Campania, principalmente nel casertano, farà registrare qualche nuvola e piccoli rovesci in mattinata. Sul resto delle regioni situazione stabile rispetto a quella delle ultime 24 ore. Temperature in calo e valori massimi toccati a Bari e Palermo con 15°.