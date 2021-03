Eva Padlock stratosferica: il bikini scopre dettagli bollenti che infiammano il web

Eva Padlock, le foto ed il video hanno mostrato tutta la sua esplosività fisica: le sue curve esagerate hanno fatto il giro del web

Prima delle foto che hanno mostrato tutta la sua esplosività fisica. Poi un video, sempre in bikini, che ha infiammato il web. Immagini e scatti da bollino rosso, con le curve della modella spagnola che hanno fatto il giro del web. Non è sicuramente la prima volta che accade che l’ex ombrellina della Moto Gp riesce a catturare le attenzioni su di sé grazie alle sue qualità fisiche che non passano inosservate. Da mesi ormai la web influencer e modella di Barcellona ha deciso di far perdere la testa a tutti i follower a suon di post da infarto, non per deboli di cuore. Non solo il suo décolleté in primo piano, ma anche il resto delle curve a rendere esplosivo il suo fisico. Perfetto ma allo stesso tempo dalle curve abbondanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ➰Eva Padlock➰ (@evapadlock)

Eva Padlock ha fatto impazzire i suoi follower con uno scatto che ha messo in risalto le sue qualità fisiche, che come detto non sono indifferenti. I due post che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram hanno pubblicizzato un noto marchio, ma le attenzioni dei fan si sono focalizzate sulle sue curve. Anche perché il bikini strettissimo e cortissimo ha lasciato davvero poco spazio all’immaginazione. Tantissimi i commenti per la bellezza spagnola che sa bene come arrivare a catturare l’interesse generale. In attesa che si possa tornare a viaggiare con la fine dell’emergenza Coronavirus, la modella ed influencer continua a farsi notare sui social. La sua passione per l’Italia e per la Juventus dovrà ancora attendere, poi finalmente potrà tornare nel nostro paese come ha spesso fatto in passato. Di seguito il video che ha fatto rapidamente il giro del web, e come sempre lasciamo a voi i commenti.