Elisabetta Gregoraci, il ricordo che sta commuovendo il web: “Hai lasciato un vuoto”

Elisabetta Gregoraci ha postato un ricordo su Instagram che ha commosso tutti i follower: tantissimi i commenti di affetto per la showgirl

Una foto che ha mostrato gli anni scorsi, con le principali tappe della sua vita. Foto che mostrano il suo sorriso e la felicità di chi si aspetta tanto dalla vita e dalla carriera. La showgirl oggi è un personaggio amato dal pubblico televisivo, ma anche da quello dei social. Infatti su Instagram la passione dei follower ha toccato numeri altissimi, con vere e proprie piogge di like e commenti ai post che la bellezza di Soverato pubblica. Soprattutto quelli che mettono in evidenza la sua forte sensualità e la sua bellezza. Nella sua vita ha attraversato non solo momenti esaltanti e belli, ma anche periodi poco brillanti o felici. Con dolori che ancora oggi si porta dentro. Uno di questi rimane quello della morte della mamma. Nel giorno del compleanno della signora Melina, la showgirl ha pubblicato un lungo post che ha commosso tutti i follower. E che ha trovato tantissimi commenti anche da parte dei tanti personaggi dello spettacolo e del web.

Elisabetta Gregoraci era legatissima alla madre, che è riuscita a godersi negli ultimi anni di vita la nascita di Nathan Falco, il figlio che la bellezza di Soverato ha avuto dalla relazione con Flavio Briatore. La signora Melina è scomparsa nel 2011 a causa di un tumore al seno, e la sua morte ha provocato un dolore fortissimo a tutti i suoi affetti. Nel giorno del compleanno della madre, l’ex di Flavio Briatore ha scritto sulla sua pagina Instagram un lungo ricordo: “Buon compleanno mamma. Oggi è il tuo compleanno, la tua festa.

Mi manchi molto, moltissimo e non c’è giorno e istante che io non ti pensi, sei sempre con me e dentro di me. Devo essere sincera, tutte le volte che sento la parola mamma non riesco a trattenere le lacrime e la mia immensa tristezza. Il tempo aiuta, aiuta a convivere con questo immenso dolore ma il vuoto che hai lasciato e’ impossibile da colmare. Ti amo mamma, auguri dalla tua Eli ❤️”. Anche la risposta di Flavio Briatore è stata condivisa dai fan: “Manchi a tutti”.