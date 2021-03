Claudia Ruggeri senza limiti, il post scatena il web: “Fiamme negli occhi”

Claudia Ruggeri ha scatenato la passione dei follower con un post condiviso sulla sua pagina Instagram che ha esaltato le sue curve

“Fiamme negli occhi”. Questa la didascalia alla foto non per deboli di cuore che la “Miss” di Avanti un altro ha postato sulla sua pagina Instagram. La showgirl romana sta vivendo un periodo molto felice in ambito professionale con le registrazioni delle puntate del game show di Paolo Bonolis che stanno per essere ultimate. La data di inizio resta quella dell’8 marzo, quindi l’attesa dei fan sta per terminare. Ancora pochi giorni ad il pubblico potrà ammirare non solo lei, ma anche tante altre protagoniste del fortunato programma del conduttore romano. Parliamo sicuramente di Sara Croce e Laura Cremaschi, ma anche di Maria Mazza. Un parterre femminile di tutto rispetto, che potrà garantire bellezza e sensualità senza limiti. In queste settimane la cognata di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha lasciato spesso i follower di Instagram senza parole. A suon di scatti bollenti ha catturato le attenzioni dei follower che spesso non hanno resistito alla tentazione di mostrare tutto il loro gradimento a suon di like e commenti ai post che ha pubblicato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Per questo motivo con Claudia Ruggeri parliamo di un personaggio pubblico di primissimo piano. Non solo in televisione ma soprattutto su Instagram. Dove la sua popolarità resta fortissima. Come detto l’ultimo post che la showgirl ha mostrato sulla sua pagina ufficiale è stato quasi da bollino rosso. L’intimo infatti ha evidenziato il suo décolleté abbondante che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione ai follower. Che si sono scatenati in una serie infinita di commenti ad esaltare la sua figura. Foto che anche stavolta ha fatto il giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione. “Sei una di una bellezza illegale” ha scritto un fan sotto lo scatto che ha evidenziato la sua straordinaria freschezza fisica. Foto che anche stavolta abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.