Wanda Nara, la scollatura scatena il web. I fan: “Così ci fai impazzire tutti”

Wanda Nara ancora protagonista su Instagram: la scollatura di lady Icardi fa il giro del web e scatena la passione forte dei follower

Lady Icardi ha scatenato la passione dei follower con una foto che ha messo in risalto le sue curve, che spesso non passano inosservate. La regina della provocazione sui social, anche stavolta ha voluto mostrare al pubblico tutta la sua sensualità. La moglie del calciatore del Psg Mauro Icardi è stata definita sensazionale per il primo piano che ha regalato ai fan. E che ha evidenziato il suo décolleté abbondante che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione. Per lei non mancano i consensi dei fan, ma spesso ci sono anche delle forti critiche da parte di chi pensa che l’argentina esageri nell’esporsi al pubblico troppo spesso senza veli. Polemiche forti anche con alcuni personaggi dello spettacolo hanno accompagnato la parentesi parigina dell’ex di Maxi Lopez. Insomma, come accade per tutti i personaggi dello spettacolo e della televisione, il pubblico si divide tra sostenitori e critici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara non ha mai risposto pubblicamente agli attacchi sui social. Preferendo il silenzio parlando con i fatti. Bisogna rendere merito all’argentina che l’alterco non fa parte del suo carattere. Sapendo bene cosa fare, anche attraverso le vie legali, quando qualche personaggi pubblico offende la sua persona ed il suo atteggiamento sui social. In linea di massima il suo carattere la porta ad ignorare le polemiche, anche perché oggi vive una bellissima città come Parigi insieme al marito ed alla famiglia. Nonostante l’emergenza Coronavirus che ha condizionato anche la sua vita, adesso dopo il traumatico distacco dalla sua Milano, sta scoprendo tutte le bellezza della capitale francese. Sui social la bellezza argentina non perde occasione per mostrare tutta la sua sensualità e delle curve bollenti che lasciano senza parole. L’ultimo scatto è da bollino rosso. Pubblicato sotto, lasciamo a voi i commenti.