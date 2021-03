A poche ore dal grande inizio del 71imo festival di Sanremo Morgan ha deciso di mandare un messaggio ad Amadeus dandogli un consiglio

Morgan sa sempre come far parlare di se e dopo quanto accaduto lo scorso anno con Bugo, anche in questa edizione che ancora deve iniziare il cantante ha saputo farsi notare. Come in molti ricorderanno Marco è stato escluso a poche ore dall’inizio di Sanremo Giovani dalla giuria andando su tutte le furie. Un’esclusione che non ha proprio digerito, e ha sfogato tutta la sua rabbia sui social. L’artista ha criticato tutti: dall’organizzazione allo stesso Amadeus, lanciandogli delle vere e proprie frecciatine. E l’ultima, sembra essere arrivata proprio poche ore fa, vediamo perchè.

Morgan e l’esclusione da Sanremo Giovani

Marco Castoldi in arte Morgan ha sempre avuto un bel caratterino. L’uscita poco felice e rispettosa fatta nei confronti di Bugo lo scorso hanno ha creato molto caos e lo stesso è successo anche a dicembre 2020 quando è stato scelto nella giuria per Sanremo giovani. In quest’ultimo caso, come ha riportato Amadeus, l’artista ha avuto un comportamento poco rispettoso nei confronti dei suoi collaboratori e dopo un’attenta analisi è stato allontanato.

L’ex cantante dei Bluvertigo non è rimasto in silenzio e con una serie di frecciatine sui social ha continuato ad insultare tutti. Poche ore fa, ha voluto però lanciare un messaggio a favore di Amadeus cercando in un certo senso di dargli un consiglio… Stamattina tutte le radio e tutti i giornali hanno annunciato la morte di un grande DJ internazionale. Purtroppo, un brutto male si è portato via Claudio Coccoluto a doli 59 anni. Un lutto che ha interessato tutto il mondo della musica e Castoldi ha chiesto di omaggiarlo.

Il consiglio di Marco Castoldi ad Amadeus a poche ore dal Festival

La notizia della morte di Claudio Coccoluto ha sconvolto il mondo della musica e anche lo stesso Morgan. Un’artista di fama internazionale il quale va ricordato e omaggiato. Motivo per cui, il cantante ha chiesto ad Amadeus, taggandolo su Instagram, di ricordarlo stasera all’apertura del Festival.