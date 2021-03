Meteo oggi martedì 2 marzo: clima primaverile, ma presto tornerà il freddo – I dettagli

Meteo oggi martedì 2 marzo: ancora una giornata primaverile e dal clima mite. Ma presto tornerà il freddo, ed anche la neve, su alcune regioni

Il secondo giorno del mese di marzo presenta uno scenario meteo incoraggiante, e grossomodo in linea con i parametri della scorsa settimana. Con valori primaverili che evidenziano tratti di primavera anticipata che regalano stabilità diffusa in tutte le regioni. Come anticipato nel bollettino della settimana, nei primi giorni del mese non ci saranno criticità da segnalare e nemmeno grossi cambiamenti. Bel tempo diffuso e soleggiate sparse per la gran parte delle regioni. Ma da metà settimana i primi cambiamenti che porteranno alla coda di inverno prevista per la settimana prossima. Anche nella giornata di oggi non mancheranno le eccezioni che riguarderanno l’Emilia Romagna e la Lombardia, ma anche la Sicilia. In queste regioni addensamenti diffusi per alcune ore, ma non rischio pioggia. Temperature miti e sole sulle altre regioni. Temperature miti con piccoli cali nelle ore notturne. Cominciamo l’analisi del bollettino meteo della giornata di oggi con il Nord.

Qui la situazione rimarrà statica rispetto ai giorni scorsi, con addensamenti sulla Lombardia sull’Emilia Romagna e parte del Piemonte, migliore lo scenario sul Nordest con soleggiate diffuse e clima mite. Venti deboli e mari poco mossi, temperature stazionarie e valori massimi registrati a Bolzano con 20°. Al Centro le condizioni meteo non faranno registrare grosse criticità a parte qualche addensamento sulle aree interne. Bel tempo sia sul versante tirrenico, con sole anche sulla Sardegna, e anche su quello adriatico. Mari poco mossi e venti deboli a completamento del bollettino che farà registrare le temperature massime in Toscana, con Firenze che toccherà i 18°. Al Sud nessuna problematica da segnalare, a parte qualche addensamento sulla Sicilia e parte della Puglia. Ma nel complesso la giornata rimarrà asciutta in tutte le regioni. Le temperature massime si registreranno a Napoli con 17°.

Come anticipato nei bollettini scorsi, a partire dalla giornata di giovedì, ma ancora di più in quella di venerdì, lo scenario cambierà in tante regioni. Con una coda dell’inverno che porterà una ventata di freddo e gelo in tutta la penisola. I dettagli nei prossimi bollettini.