Marika Fruscio senza freni: la showgirl ha davvero esagerato su Instagram con una foto in intimo che ha scatenato le fantasie dei follower

Una foto che dalla pubblicazione ha fatto il giro del web in pochi minuti. “La mela del peccato” la didascalia al post che ha scatenato la passione del web. Non è la prima volta che la bellezza lombarda, tifosa del Napoli, riesce a catturare l’attenzione generale dei follower. Che sempre più numerosi prendono d’assalto i suoi post che pubblica con una certa frequenza. E che mettono tutti in risalto le sue qualità fisiche. La sua popolarità negli anni è cresciuta tantissimo. Volto noto nelle trasmissioni calcistiche sia lombarde che campane, ad oggi resta una delle celebrità anche sui social. Tutto merito delle sue caratteristiche fisiche che non passano inosservate, soprattutto per le sue curve che spesso mette in risalto con foto e video sulla sua pagina ufficiale. Che cresce sempre più, con i follower che spesso si dicono pazzi di lei e della sua esplosività che non lascia indifferenti.

Marika Fruscio nell’ultimo post che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram ha davvero esagerato. L’intimo che ha indossato non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione dei follower. Che sono rimasti senza parole di fronte alle trasparenze che praticamente hanno mostrato tutto quello che si poteva mostrare. Il commento che ha usato come didascalia alla foto ha contribuito ad infiammare il web: “La mela del peccato” ha scritto, addentando il frutto che ha contribuito a rendere l’atmosfera davvero incandescente. Il post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi, è stato da bollino rosso. L’intimo trasparente ha praticamente “mostrato tutto” ai follower. Che ancora una volta si sono scatenati in commenti che hanno esaltato la showgirl ed opinionista sportiva.