Meteo oggi lunedì 1 marzo: clima mite, ma presto tornerà la neve. La settimana

Meteo oggi lunedì 1 marzo: la settimana comincia bene con soleggiate sparse. Ma presto tornerà anche la neve su molte regioni. I dettagli

Arriva il mese di marzo con la primavere che si avvicina. Ma non potremo esultare ancora in quanto ci sarà una coda dell’inverno dopo giorni di stabilità nella seconda fase di febbraio. Già a partire dal giorno della festa della donna infatti potrebbe arrivare la neve su alcune regioni, con aria fredda ed ultimi giorni di temperature basse dopo un assaggio di bel tempo garantito dalla presenza di un ciclone africano sull’Italia. Neve sulle mimose e sui fiori da tempo sbocciati su gran parte delle aree del paese quindi.

–> Leggi anche Covid, 17.455 casi, 192 morti. Allarme scuola a Roma: un positivo su cinque non viene segnalato dai genitori

Ma diamo uno sguardo sul bollettino meteo della prima settimana del mese con i primi aggiornamenti. Nella giornata di oggi primo di marzo la situazione non cambierà rispetto a quella dei giorni precedenti. Con la presenza dell’anticiclone africano che continuerà a regalare stabilità sulla gran parte delle regioni da Nord a Sud. Possibili nebbie mattutine sulla Val Padana e sulla Lombardia, ma anche sulle aree tirreniche.

Per martedì 2 e mercoledì 3 si proseguirà sulla scia meteo delle giornate precedenti. Bel sole sul Centro ed al Sud, con le temperature in forte aumento nelle ore della giornata e piccole diminuzioni al mattino ed alla sera. La situazione comincerà a cambiare dalla giornata di giovedì 4 ed andrà avanti fino alla fine della prima settimana. Piccole diminuzioni di valori ed inizio dell’irruzione di aria fredda che arriva dal Nord Europa.

Correnti che arriveranno sulla penisola dai Balcani, portando aria fredda dapprima sulle regioni del Nord e poi su quelle del Centro e del Sud. L’anticiclone lascerà rapidamente il paese lasciando spazio ad un cambio di scenario che ci porterà questa coda di inverno che in ogni caso non dovrebbe essere di lunga durata.

Come anticipato sopra, proprio da lunedì 8 marzo con la festa della donna lo scenario cambierà definitivamente, con qualche giorno di aria fredda e clima meno mite sulla penisola. Temperature in lieve calo in particolar modo dalla giornata di mercoledì 3. Ma per ulteriori aggiornamenti dettagliati rinviamo ai prossimi bollettini meteo.