Meteo domani martedì 2 marzo: clima primaverile, ma da venerdì cambia tutto – I dettagli

Meteo domani martedì 2 marzo: ancora bel tempo e soleggiate su parte dell’Italia. Ma non mancheranno le insidie sempre in agguato. I dettagli

La giornata di domani martedì 2 marzo non si caratterizza per una situazione meteo diversa da quella dei giorni precedenti. Infatti resterà l’alta pressione a dominare lo scenario, con soleggiate che rimarranno protagoniste assolute in molte regioni da Nord a Sud. Le soleggiate rimarranno sull’Italia, come abbiamo già anticipato nel bollettino della settimana. Con l’inizio di marzo che sarà caratterizzato dal bel tempo e dalle temperature miti. Ci saranno come sempre delle eccezioni che riguarderanno essenzialmente la Sicilia la Lombardia e l’Emilia Romagna. Ma si tratterà di addensamenti e solo in alcuni punti si parlerà di piogge sparse. Migliore lo scenario per quel che riguarda i venti che resteranno deboli ed i mari invece poco mossi ma non in tutte le aree. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione di domani e delle prossime ore.

Al Nord non ci saranno da segnalare condizioni meteo particolarmente negative. Il bel tempo rimarrà su molte regioni ed il cielo resterà sereno. Saranno i prossimi giorni a creare i presupposti per il grande freddo della settimana prossima. Intanto il martedì seguirà la scia dei giorni scorsi, con temperature miti, con il termometro che a Bolzano toccherà ancora i 20°.

Al Centro condizioni meteo generali migliori rispetto a quelle registrate al Nord. Atmosfera che rimarrà stabile anche nel secondo giorno del mese e cieli sereni che rimarranno in tutte le regioni. Bel tempo in Sardegna. Venti deboli da Nord porteranno qualche abbassamento di temperature soprattutto nelle ore serali. In attesa dei peggioramenti attesi da metà a fine settimana, anche sul Centro Italia le condizioni rimarranno miti ed accettabili ancora per 24 ore. Valori massimi registrati a Firenze con 18°.

Anche al Sud lo scenario meteo resterà pressoché identico a quello delle ultime ore. Con le soleggiate protagoniste assolute ed il clima mite e primaverile, ma con la presenza di qualche insidia a ricordare che ancora non siamo del tutto usciti dall’inverno. Infatti una nuvolosità sparsa colpirà alcune aree della Sicilia e della Puglia. I valori massimi a Napoli con 17°.