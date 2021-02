Meteo oggi sabato 27 febbraio: weekend di primavera e temperature record. I dettagli

Meteo oggi sabato 27 febbraio: continua l’alta pressione ed il bel tempo sull’Italia, con temperature record in molte città. La situazione

Mese di febbraio che volge al termine, con la presenza dell’anticiclone africano che continua a regalare stabilità e condizioni meteo rassicuranti su tutta la penisola. Nessuna criticità particolare da registrare da Nord a Sud. Bel tempo sulla maggioranza delle regioni e clima primaverile ed insolito per questo periodo dell’anno. L’ultimo sabato del mese calcherà quello che è stato l’andamento dei giorni precedenti, con ulteriori miglioramenti soprattutto in chiave aumento delle temperature. Infatti i valori massimi saranno confermati o addirittura migliorati rispetto alle ultime 24 ore. Uniche insidie inerenti alle nebbie e foschie mattutine in alcune aree del paese. Di seguito tutti i dettagli sulla giornata di oggi con gli ultimi aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord la giornata non presenterà nessuna particolare criticità. Sole e bel tempo diffuso sia sull’area occidentale che in quella orientale e temperature che si manterranno miti anche ed in miglioramento anche sui rilievi alpini. Piccoli addensamenti su Piemonte e Val Padana. Qui possibili nebbie mattutine comunque in dissolvimento veloce. Soleggiate tutte le altre aree, venti deboli e mari poco mossi a completamento dello scenario meteo. Termometro che anche per oggi toccherà i 19° a Trento. In tutte le altre città valori di poco inferiori e comunque non al di sotto dei 10°.

Al Centro tante le buone notizie che renderanno la giornata particolarmente piacevole in quanto a condizioni meteo. Sole quasi in tutte le regioni, con possibili addensamenti non di forte portata sul versante tirrenico. Anticiclone che infatti resisterà anche nelle prossime ore, presentando un clima mite ed insolitamente primaverile anche sulla dorsale appenninica. Bel tempo in Sardegna, ma anche sul resto delle aree. In particolar modo buone condizioni sull’Adriatico. Le piccole eccezioni riguarderanno il Lazio e la Toscana, anche con possibili banchi di nebbia. Ma nel complesso la giornata si caratterizzerà per la considerevole stabilità. Temperature in lieve aumento e valori massimi registrati a Firenze con 20°.

Sulle regioni del Sud forte stabilità dovuta al permanere dell’anticiclone africano. Sole e bel tempo ovunque, con temperature in aumento in tutte le regioni. Uniche eccezioni riguarderanno la Campania, con possibili foschie e nebbie mattutine sulle coste tirreniche del casertano e del napoletano. Valori massimi toccati a Catanzaro con 19°.