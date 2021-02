Carolina Stramare, l’intimo mostra tutto e fa impazzire i fan: “Pazzesca”

Carolina Stramare ha pubblicato una foto su Instagram che in pochi minuti ha fatto il giro del web. Follower pazzi di lei

L’ex Miss Italia ha scatenato la passione dei follower con un post che ha sprigionato tutta la sua carica sexy. Che ancora una volta ha lasciato senza parole. La bellezza di Vigevano da tempo resta attivissima sui social dove riesce ad esprimere tutta la sua femminilità che tanto piace ai fan. In un momento delicato per tutti e caratterizzato da divieti e restrizioni, ma anche di paure e timori per un contagio che colpisce sempre più italiani, lei riesce sempre a regalare un sorriso ai suoi follower. Che ne apprezzano doti fisiche imponenti e bellezza assoluta. Insomma, non a caso resta una Miss capace di farsi notare sia nelle sue apparizioni televisive che sul web. Su Instagram la sua popolarità cresce sempre di più, con il numero dei follower che ha toccato quota 200mila. Numero destinato ad aumentare in quanto sempre più le arrivano complimenti forti di fan che si dicono pazzi di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Carolina Stramare è stata definita irresistibile nell’ultimo post che ha pubblicato. E che ha raccolto un numero impressionante di like e commenti che hanno esaltato la sua personalità. Da tempo la Regina di Vigevano riesce a catturare le attenzioni generali del pubblico, che soprattutto su Instagram la segue con estrema passione. Anche perché lei non fa mancare mai sul suo profilo post bollenti che mettono in risalto le sue qualità fisiche. Che restano non indifferenti. Nell’ultimo che ha pubblicato è stata definita “Pazzesca” con lo scatto che ha lasciato poco spazio all’immaginazione dei fan. Inginocchiata con tacchi a spillo e giubbotto colorato, si è mostrata con l’intimo ed il lato b in bella esposizione. Dettaglio bollente che non è sfuggito ai follower che si sono scatenati in messaggi di esaltazione della modella. Post che abbiamo pubblicato sotto, a voi i commenti.