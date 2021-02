Sabrina Salerno, una “dea” scollata e bellissima: “Vado sempre controcorrente”

Sabrina Salerno è stata definita “bellezza mozzafiato” dai follower di Instagram che hanno apprezzato il post che ha fatto il giro del web

“Dire quel che si pensa senza condizionamenti, è un po’ da selvaggi e folli. Da sempre vado controcorrente…ma sono felice così”. Con questa frase la cantante ha salutato i suoi follower su Instagram. Con un post che ha voluto sottolineare essenzialmente un suo pensiero che ha voluto condividere con i follower. Che su Instagram sono davvero tanti. Nell’ultimo anno c’è stata una grandissima crescita per lei che è tornata a farsi apprezzare per le sue doti fisiche mai dimenticate da chi la segue da tempo. Icona sexy degli anni 90′, oggi appare a 52 anni una dona attraente che fa perdere la testa ai suoi ammiratori. Non è la prima volta che le accade infatti che un post possa raccogliere un vasto consenso tra i follower. Che non hanno mai dimenticato le sue apparizioni televisive di “Boys” e “Siamo donne” solo per ricordare qualche suo successo.

Sabrina Salerno ha spesso catturato le attenzioni generali con foto e video che hanno infiammato il web. La sua forma fisica smagliante l’ha mantenuta intatta nel corso degli anni anche grazie ad un duro allenamento che le ha permesso di arrivare oggi a reggere alla grande il confronto anche con le ventenni. Questo in sintesi il pensiero di tantissimi follower che apprezzano in modo particolare le sue doti fisiche preferendo la cantante ligure a tanti altri personaggi dello spettacolo e della televisione anche più giovani. Nell’ultimo post che vi mostriamo sotto, oltre al messaggio ai follower dove afferma la sua voglia di affermare sempre quello che pensa, ha mostrato ancora una volta il suo “pezzo forte” che consiste in una scolatura abbondante che non è passata inosservata. A voi i commenti.