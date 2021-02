Meteo oggi venerdì 26 febbraio: clima primaverile, le previsioni per il weekend

Meteo oggi venerdì 26 febbraio: continua la primavera anticipata sull’Italia, con le temperature record registrate in molte città. I dettagli sulle previsioni sul fine settimana

Ci avviciniamo alla fine di questo anomalo mese di febbraio, che ha regalato nella sua ultima parte delle condizioni meteo non in linea con l’andamento stagionale. Tutto merito della presenza dell’anticiclone africano che sta regalando in queste ore una stabilità insolita, con soleggiate diffuse su gran parte del territorio e buone notizie da Nord a Sud. L’alta pressione sta portando anche temperature miti e valori sopra la norma anche in questo fine settimana che ci condurrà all’arrivo di marzo. Uniche eccezioni negative saranno quelle delle nebbie mattutine presenti non solo in alcune aree del Nord, ma anche del Centro e del Sud. Di seguito il dettaglio aggiornato sulle previsioni delle prossime ore.

Al Nord le uniche insidie riguarderanno qualche addensamento che si potrà verificare sui rilievi alpini nelle ore mattutine. Poi ci saranno le nebbie e le foschie sia sull’area della Lombardia e del Piemonte che in quelle della Val Padana e dell’Emilia Romagna in generale. Nel corso della giornata anche in queste zone splenderà il sole, che renderà la giornata asciutta. Non presenti altre criticità, venti deboli e mari calmi. Temperature in lieve aumento rispetto alle ultime 24 ore e termometro che farà registrare i valori massimi a Trento con 20°.

Al Centro nessuna criticità particolare da segnalare. Giornata asciutta e scenario meteo stabile, con soleggiate su tutte le aree. Nelle ore mattutine possibili addensamenti sull’area tirrenica, con Lazio e Toscana che faranno registrare anche possibili nebbie lungo l’area costiera. Cielo grigio in alcune aree della Sardegna, ma nel complesso in tutte le regioni la giornata si caratterizzerà per la presenza dell’anticiclone che porterà temperature alte in tutte le città. Temperature in aumento e valori massimi registrati a Firenze con 20°.

Anche sulle regioni del Sud nessuna problematica particolare se non quella di nebbie sull’area costiera della Campania, soprattutto nel casertano. Per il resto la situazione meteo resterà assolutamente tranquilla, con sole e presenza dell’anticiclone a regalare soleggiate e temperature miti e primaverili. Valori massimi toccati a Catanzaro con 19°.