Meteo domani sabato 27 febbraio: il ciclone africano imperversa sull’Italia, con temperature record in tante regioni. Scopriamo dove

Siamo arrivati agli ultimi due giorni del mese di febbraio, con le condizioni meteo che non varieranno di molto rispetto a quelle dei giorni scorsi. Infatti la presenza dell’anticiclone africano che da giorni permane sull’Italia rimarranno anche nelle prossime ore. Il fine settimana farà registrare soleggiate e clima primaverile, con l’alta pressione protagonista che non lascerà spazio alle criticità. Da Nord a Sud la giornata di domani sarà stabile, con qualche piccolo addensamento che si registrerà sull’area tirrenica. Banchi di nebbia ancora presenti dalla Pianura Padana al Lazio ed alla Campania. Fenomeni comunque in rapido dissolvimento. Venti deboli e mari poco mossi a completare lo scenario. Ma diamo uno sguardo nello specifico alla situazione per domani.

Sulle regioni del Nord tempo bello sulla gran parte delle regioni. Durante la mattinata come anticipato sopra, possibili banchi di nebbia sulla Pianura Padana ed in Piemonte. Sul resto delle regioni nessuna criticità presente e bollettino meteo che si caratterizzerà per soleggiate e temperature miti. Venti deboli e mari poco mossi ovunque. Valori massimi registrati a Trento con 19°.

Sul Centro Italia la presenza dell’anticiclone africano si avvertirà in modo particolare sulle regioni adriatiche. Bel tempo diffuso anche nelle zone interne, Sardegna soleggiata come del resto godranno di sole e temperature primaverili la gran parte delle regioni. Piccoli addensamenti mattutini sul versante tirrenico. Nebbie mattutine possibili sul Lazio e parte della Toscana. Ma con il trascorrere della giornata la situazione si stabilizzerà grazie anche all’assenza di vento. Mari calmi o poco mossi. Temperature stazionarie e valori massimi registrati a Firenze ancora una volta con 20°.

Al Sud nessuna criticità particolare da segnalare. Tempo bello e sole ovunque, giornata caratterizzata dalla primavera e dalle condizioni ideali per trascorrere delle ore all’aperto, restrizioni Coronavirus permettendo. Le temperature stazionarie rispetto alle ultime 24 ore e valori massimi registrati a Catanzaro con 19°.

Anche la giornata di domenica 28 febbraio si caratterizzerà per una situazione di bel tempo diffuso e di valori primaverili. Ma rinviamo ai prossimi bollettini il punto della situazione per la fine del mese.