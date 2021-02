Perde il controllo, Carabiniere muore sulla strada a Modena

Un terribile incidente ha visto coinvolto un Carabiniere ieri mattina a Modena: l’uomo ha improvvisamente perso il controllo del mezzo.

Grave incidente stradale ieri mattina a Modena. Intorno alle 10:30, sulla Complanare Einaudi, nel tratto compreso tra via Giardini e la Nuova Estense un Carabiniere in servizio, alla guida di una moto, avrebbe perso il controllo del mezzo mentre, insieme a un collega a bordo di un’altra motocicletta, viaggiava sulla corsia di sorpasso a velocità sostenuta. Le ragioni che avrebbero causato la caduta improvvisa del militare non sono chiare, ma l’impatto dell’uomo con l’asfalto è stato terribile: una caduta rovinosa, un grave incidente che è costato la vita al cinquantaquattrenne Carabiniere, da anni era in forze alla Compagnia di Modena.

Subito dopo la caduta, avvenuta sulla Complanare, il collega in servizio insieme alla vittima ha contattato i sanitari del 118, immediatamente accorsi sul luogo dell’incidente del Carabiniere insieme ad alcuni colleghi, sconvolti per il grave lutto: per il militare, infatti, non c’è stato niente da fare, tutti i tentativi da parte degli operatori sanitari si sono rivelati vani. Sul posto sono arrivati anche diversi ufficiali dell’Arma, scossi per la perdita di un collega.

Rimane ora da accertare la dinamica dell’incidente e la ragione per cui il Carabiniere ha improvvisamente perso il controllo della propria moto. L’altro militare, fortunatamente, è rimasto illeso e il tratto di strada dove si è verificata la caduta mortale è stato chiuso al traffico, deviando le auto su percorsi alternativi, così da permettere di effettuare tutti i rilievi e i controlli del caso.

Un incidente arriva in momento già drammatico per l’Arma, costretta a piangere la perdita Vittorio Iacovacci, e che ricorda, purtroppo, la morte di un altro Carabiniere, Simone Forgetta, deceduto dopo essere caduto dalla propria moto a Milano in Corso Sempione, nel luglio del 2019.