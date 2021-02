Meteo oggi giovedì 25 febbraio 2021: ciclone africano e temperature record. I dettagli

Meteo oggi giovedì 25 febbraio: sull’Italia bel tempo e giornata primaverile grazie all’anticiclone africano. Temperature record su gran parte delle regioni

Ancora una giornata caratterizzata dal bel tempo e dalla stabilità quella di oggi, con soleggiate sparse su gran parte delle regioni grazie alla presenza del ciclone africano che permane sulla penisola. Le temperature miti continueranno a garantire un anticipo di primavera anomalo per questo periodo dell’anno. Infatti in quest’ultima settimana del mese di febbraio si continuerà sulla scia dei giorni scorsi, con le temperature in costante aumento e l’alta pressione che permarrà a garantire schiarite e solo piccoli addensamenti sparsi soprattutto nelle aree tirreniche. Dalla Toscana alla Campania si potranno avere delle piccole eccezioni, inerenti essenzialmente ad addensamenti che per qualche ora terranno lontano il sole. Che comunque regnerà protagonista per l’intero arco di questo ultimo giovedì del mese. Di seguito gli aggiornamenti dettagliati della situazione meteo delle prossime ore.

Al Nord situazione meteo abbastanza stabile, con le schiarite che rapidamente prenderanno il posto degli addensamenti e renderanno la giornata piacevole. Piccole criticità sui rilievi alpini e nelle aree interne, dove le temperature non seguiranno lo stesso andamento delle aree di pianura e delle grandi città. Dove si assisterà all’arrivo della primavera anticipata che regalerà la possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto godendo di temperature miti. Sulla gran parte delle regioni bel tempo e sole, con i venti che si manterranno deboli o assenti ed i mari calmi ovunque. Temperature in aumento e valori massimi registrati a Bologna e Torino con 20°.

Sulle regioni centrali nessuna particolare criticità meteo da segnalare. Soleggiate sulla gran parte delle regioni, piccoli annuvolamenti sulle aree tirreniche, più sul Lazio che sulla Toscana. Forte sul resto delle regioni la presenza dell’anticiclone, che regalerà stabilità ed alta pressione con sole e bel tempo. Temperature in ulteriore aumento e valori massimi toccati a Firenze con 21°.

Al Sud aggiornamento meteo caratterizzato dalla stabilità e dal bel tempo. Nessuna criticità da segnalare se non qualche addensamento sulla Campania nelle ore mattutine. Qui nel napoletano e nel casertano possibili banchi di nebbia mattutini. Sul resto delle regioni soleggiate e temperature primaverili. Valori massimi registrati a Napoli con picchi durante la giornata fino a 20°.