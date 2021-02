Meteo domani venerdì 26 febbraio: permane il caldo autunnale sulla penisola, con le temperature che si manterranno record anche nel weekend

L’ultimo venerdì del mese di febbraio presenta un bollettino meteo che non si discosta di parecchio da quello delle giornate precedenti. Con l’alta pressione protagonista e le ampie soleggiate di carattere primaverile a rendere positivo lo scenario. L’inizio del fine settimana regala stabilità sulla gran parte delle regioni da Nord a Sud. Possibili nebbie e foschie sulle aree pianeggianti del Nord ma anche sulle coste tirreniche, Campania compresa. Nel complesso la giornata rimarrà primaverile e con temperature sopra la media di qualche grado. Venti deboli o assenti, mari calmi o poco mossi. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul tempo previsto con approfondimenti nelle regioni.

Al Nord situazione meteo tranquilla e tempo asciutto in tutte le aree. Sia sul versante occidentale che su quello orientale aria mite e sole, con possibili addensamenti mattutini sui rilievi alpini. Ma nel corso della giornata si avranno schiarite generali. Le uniche criticità rimarranno quelle delle nebbie mattutine in Piemonte e Val Padana, che andranno comunque rapidamente in dissolvenza con l’aumento progressivo delle temperature nel trascorrere della giornata. Mari calmi ovunque e venti deboli o assenti. Temperature in forte aumento, valori massimi toccati ancora una volta a Trento con 20°.

Al Centro la giornata che sancirà l’inizio dell’ultimo fine settimana di febbraio regalerà solo buone notizie. Infatti il bollettino meteo sarà privo di qualsiasi criticità, con soleggiate sparse in tutte le regioni e piccole foschie e nebbie lungo le coste tirreniche che non creeranno comunque grossi problemi. Giornata asciutta e mite, dai caratteri primaverili anche nelle temperature che si manterranno buone anche nelle ore serali e mattutine. Sulla Sardegna piccoli addensamenti, ma anche sull’isola nel complesso la situazione resterà tranquilla con poche zone grigie da segnalare. Bel tempo ovunque. Mari poco mossi e venti deboli a completamento della situazione. Temperature in aumento e valori massimi che si toccheranno a Firenze con 20°.

Al Sud tempo sereno e ciclone africano che si farà sentire maggiormente rispetto al resto d’Italia. Piccoli banchi di nebbia mattutina sulle coste tirreniche della Campania, per il resto solo bel tempo e giornata asciutta. Anche sulle regioni meridionali i venti saranno deboli ed i mari poco mossi. Temperature insolite per il mese di febbraio ed in aumento ovunque. Valori massimi toccati a Catanzaro con 19°.