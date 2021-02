Maria Mazza incantevole, e la scollatura fa sognare: “Tu vuoi farci del male”

Maria Mazza ha fatto sognare i follower su IG con una foto che ha messo in risalto una scollatura abbondante che ha fatto il giro del web

La showgirl napoletana nelle ultime settimane è particolarmente attiva sui social, con tanti post che stanno esaltando la sua forte sensualità. Soprattutto su Instagram resta una delle protagoniste assolute, capace di far perdere la testa ai follower che non restano indifferenti davanti alle sue qualità fisiche. La 45enne di origini americane è una delle protagoniste assolute del game show Avanti un altro, il famoso programma di Paolo Bonolis che sta per ripartire per una nuova edizione che si preannuncia esaltante. Non solo per i protagonisti del programma del conduttore romano, ma anche per i contenuti avvincenti. In questi giorni non solo lei ma anche le sue colleghe – Sara Croce Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri – hanno postato tante foto per ricordare l’arrivo di Avanti un altro nel mese di marzo prossimo. Con i fan in fermento per poter rivedere tutte insieme le bellezze del programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Mazza (@5mariamazza)

Maria Mazza è una di queste. Anche la showgirl ha annunciato l’arrivo del game show con tanti post. Quasi ultimate le registrazioni del programma che anche quest’anno non farà mancare divertimento e colpi di scena, come sempre accade nelle conduzioni di Paolo Bonolis. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram la showgirl è stata definita irresistibile dai fan, che si sono perso davanti alla sua scollatura abbondante che ha mostrato un décolleté che ha infiammato il web. Ancora una volta i numeri che è riuscita a collezionare sono stati da protagonista assoluta di Instagram, con i commenti dei follower a certificare la passione straripante nei suoi confronti. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi dopo il successo clamoroso riscosso su Instagram. Con un follower che ironicamente le ha scritto: “Tu con queste foto vuoi proprio farci del male”.