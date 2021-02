Justine Mattera incanta sulle note di Goodnight Moon: il post scatena Instagram

Justine Mattera ha incantato i follower di Instagram con un video che ha mostrato tutta la sua sensualità. Post che ha fatto il giro del web

Immagini di pochi secondi, sulle note della celebre “Goognight Moon” di Shivaree, che hanno scatenato Instagram. Con i follower a dir poco esaltati di fronte alla assoluta bellezza e sensualità che ha mostrato tutte le sue qualità fisiche che hanno infiammato i follower. Che sono abituati ormai alla visione di post della bellezza di origini americane che non si ferma nella provocazione. Una donna che sulla soglia dei 50 anni fa impallidire tante colleghe anche più giovani di lei non in grado di reggere il confronto fisico. Tutto frutto dell’allenamento fisico che porta avanti con passione? Sicuramente l’ex moglie di Paolo Limiti riesce a tenersi in forma grazie alle sue sedute di allenamento ed alla passione per lo sport e la bicicletta. Ma di fondo per lei c’è una bellezza assoluta ed un fisico che da sempre è apparso curato e perfetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera ha sbalordito i follower con il video che ha evidenziato le sue qualità fisiche. Tantissimi i follower che sono rimasti senza parole di fronte alle sue curve che hanno fatto rapidamente il giro del web. In intimo la showgirl di origini americane si è esibita in un balletto per un marchio automobilistico che è stato definito da bollino rosso da alcuni fan. Che non hanno esitato nel commentare quelle immagini che non sono passate inosservate. Ancora una volta l’eccentrica bellezza americana è riuscita a catturare l’interesse dei suoi fan, che non hanno voluto far mancare il loro apporto in termini di like e commenti che hanno esaltato la sua figura tutta curve e sensualità. Numeri che hanno certificato ancora una volta la forte passione del web nei suoi confronti. Video che abbiamo postato sotto, lasciando a voi tutti i giudizi.