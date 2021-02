Eva Padlock scopre tutto: la scollatura dell’ex “ombrellina” infiamma il web

Eva Padlock ha scatenato la passione dei follower di Instagram con un post che ha evidenziato una scollatura che non è passata inosservata

La modella spagnola esagerata su Instagram con uno scatto non per deboli di cuore. Uno di quelli che rapidamente fa il giro del web e che cattura le attenzioni generali dei follower. Non è la prima volta che la bellezza catalana riesce ad attirare le attenzione del pubblico nei suoi confronti. Da ex “ombrellina” della Moto Gp è abituata ad avere gli occhi del pubblico addosso. Ma oggi la modella ed influencer è diventata un personaggio amatissimo dal pubblico dei social, che la seguono con estremo interesse anche perché gli argomenti che mostra non sono affatto banali e di interesse diffuso. Questo il parere dei tantissimi follower che non si perdono nemmeno una delle sue uscite su Instagram, con i like e commenti che raggiungono sempre numeri record che testimoniano la sua fortissima popolarità raggiunta nel corso degli anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ➰Eva Padlock➰ (@evapadlock)

Eva Padlock è stata definita irresistibile dai follower, per l’ennesima volta. Nel suo ultimo scatto al pubblico ha davvero esagerato, mostrando le curve che in primo piano sono apparse esplosive come sempre. La scollatura è stata abbondante ed illegale, di quelle che non passano inosservate e che regalano emozioni forti ai follower. Senza indossare l’intimo, e con una maglietta sbottonata al punto giusto, ha scatenato le fantasie del popolo del web che non è rimasto indifferente di fronte allo spettacolo da bolino rosso che ha regalato la modella spagnola con la passione per l’Italia. Lei che con la fine della pandemia da Coronavirus non vede l’ora di poter tornare nel nostro paese, ha fatti impazzire i follower di mezza Europa. Con i like ed i commenti sotto il post – che pubblichiamo di seguito – che sono arrivati anche dalla Francia e dall’Inghilterra, a testimoniare la forte passione dei fan nei suoi confronti.