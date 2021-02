Meteo oggi mercoledì 24 febbraio: arriva l’anticipo di primavera, ma non ovunque

Meteo oggi mercoledì 24 febbraio: in arrivo sull’Italia un anticipo di primavera in molte regioni. Ma non mancheranno le eccezioni. I dettali

Nell’ultimo mercoledì del mese di febbraio ci sono buone notizie per quel che riguarda la situazione meteo del paese. Come abbiamo già anticipato nei bollettini scorsi, l’arrivo di un super anticiclone sulla penisola sta portando un assaggio di primavera che rende le giornate miti in molte regioni. Ma non ovunque la situazione rimarrà delle migliori. Ci saranno infatti delle eccezioni che riguarderanno soprattutto il Nord. Parliamo ancora una volta della presenza di nebbie mattutine e di foschie che creeranno parecchi disagi soprattutto alla circolazione veicolare. Le aree maggiormente colpite da questo fenomeno resteranno quelle del Nordest. In particolare facciamo riferimento al Veneto ed al Friuli. Ma non mancheranno banchi di nebbia anche sulla Lombardia e sul Piemonte. Addensamenti sulle aree interne e sui rilievi alpini. Per il resto soleggiate sparse e temperature che rimarranno in lieve aumento rispetto alle ultime 24 ore. Termometro che nella giornata di oggi farà registrare il picco a Trento con 21°.

Al Centro ed al Sud buine notizie meteo. Sull’Italia centrale non ci saranno grosse criticità da segnalare. Se non qualche piccolo addensamento sull’area appenninica e sulle zone interne. Sia sul versante tirrenico che su quello adriatico invece ci saranno soleggiate sparse che indurranno a trascorrere qualche ora all’aperto. Giornata tipicamente primaverile che farà registrare aumenti di temperatura e picchi di 22° a Firenze. Piccoli addensamenti su Sardegna Lazio e Molise, ma a partire dal pomeriggio le soleggiate splenderanno sulla gran parte delle regioni. Al Sud giornata assolutamente primaverile. Con il bollettino meteo che escluderà qualsiasi tipo di rovescio. Giornata asciutta e piccoli addensamenti in mattinata in Calabria e Puglia. Sul resto delle regioni sole e bel tempo, con l’anticipo di primavera che soprattutto al meridione mostrerà i segnali maggiormente tangibili. A Napoli il termometro farà registrare il valore massimo di 19°. Venti assenti o deboli e mari calmi favoriranno i collegamenti con le isole minori.

Il bel tempo e la stabilità caratterizzeranno anche la giornata di domani giovedì 25 febbraio. Con le soleggiate e le temperature miti che ci accompagneranno anche nel prossimo fine settimana. Ma per aggiornamenti più dettagliati si rinvia ai prossimi bollettini.