Meteo domani giovedì 25 febbraio 2021: ciclone africano e temperature record. Ecco dove

Meteo domani giovedì 25 febbraio: il ciclone africano irrompe sull’Italia, con bel tempo e temperature record in tane città. Tutti i dettagli

La giornata di domani presenterà un bollettino meteo all’insegna del bel tempo e della stabilità. Alta pressione e soleggiate su gran parte dell’Italia, con poche criticità da Nord a Sud. Tutto merito della presenza dell’anticiclone africano sul nostro paese, che garantirà temperature record e soleggiate sin dalle ore del mattino. Poche le eccezioni negative, con annuvolamenti sparsi che si segnaleranno sul versante tirrenico, in particolar modo su Lazio e Campania. Banchi di nebbia, di veloce dissolvimento su alcune aree del Nord, venti deboli o assenti e mari calmi o poco mossi a completare lo scenario. Ma diamo uno sguardo nello specifico al tempo che ci aspetterà nella giornata di domani giovedì 24 febbraio, con il fine mese che regalerà tante belle notizie.

Al Nord bollettino meteo che non farà registrare particolari criticità. Nelle ore mattutine piccoli addensamenti e banchi di nebbia sui rilievi alpini e sulle aree di confine. Ma in poche ore tutto si dissolverà, con la presenza dell’anticiclone africano che farà avvertire la sua presenza garantendo praticamente soleggiate e bel tempo ovunque. Come anticipato sopra, i venti resteranno deboli o assenti ed i mari calmi o poco mossi, anche nel Canale ligure. Le temperature in aumento faranno registrare il valore massimo a Torino e Bologna con 20°.

Al Centro quadro meteo positivo, con soleggiate sparse sia nelle aree interne che su quelle costiere. Anticiclone che garantirà alta pressione e bel tempo sul versante adriatico e su quello tirrenico. Piccoli addensamenti pomeridiani sul Lazio, ma nel complesso nessuna criticità sa segnalare e giornata asciutta e soleggiate. Con miglioramenti ulteriori rispetto ai giorni scorsi. Tempo mite e primaverile, valore massimo toccato a Firenze con 21°.

Al Sud bel tempo e bollettino meteo caratterizzato dalle soleggiate sparse in tutte le regioni. piccoli addensamenti possibili sulla Campania versante tirrenico e sulla Calabria. Nel resto delle aree soleggiate imponenti e clima primaverile garantito dalla presenza dell’anticiclone. Valori massimi registrati a Napoli con 20°, a Bari termometro che toccherà i 17°, valori primaverili anche sul resto delle città.