Elisa De Panicis, posa da bollino rosso: dal vestito traspare tutto, fan scatenati

Elisa De Panicis scatenata sui social: la web influencer e modella ha fatto impazzire i suoi follower con uno scatto da bollino rosso

Una foto da bollino rosso che ha scatenato la passione dei follower. Che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un like o un commento ad uno scatto che non è passato inosservato. Non è la prima volta che la web influencer si mostra senza veli sul web e che le sue foto riescono a fare il giro del web. Il suo ultimo shooting fotografico e video è stato a dir poco esaltante per i follower. Che in più di un occasione hanno dovuto stropicciarsi gli occhi di fronte allo spettacolo che la modella è riuscita a presentare. Foto che hanno mostrato il suo fisico perfetto. Ma anche delle curve perfette che non hanno lasciato spazio all’immaginazione dei fan, che su Instagram sono oltre un milione. Tantissimi i consensi per lei che sta scalando la classifica del gradimento sui social a suon di post che mettono in risalto la sua carica sexy e sensualità assoluta.

Elisa De Panicis non ha avuto grande fortuna all’interno della Casa del Grande Fratello Vip della scorsa edizione, infatti la sua partecipazione è stata condizionata da alcuni litigi tanto che il pubblico da casa ha preferito non confermarla al televoto. Si ricorda sia la lite con Salvo Veneziano ma anche la discussione con Andrea Denver. Insomma, non una partecipazione da ricordare. Ma allo stesso tempo c’è da dire che dalla sua uscita dalla casa le sue quotazioni sul web sono salite tantissimo. Ci si può rendere conto della popolarità della modella ed influencer dall’ultimo post che ha pubblicato. Che ha raccolto una serie infinita di like e commenti. Lo scatto, pubblicato sotto, in posa seducente, ha fatto perdere la testa a tutti. Voi, cosa ne pensate di questo post bollente? L’ex gieffina rimane anche per voi tra i personaggi del web che prefetite?