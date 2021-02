Meteo oggi martedì 23 febbraio: anticiclone in arrivo, ma non mancano i disagi

Meteo domani martedì 23 febbraio: continua l’ondata di primavera anticipata sull’Italia, ma non ovunque. Criticità in alcune regioni

La giornata di oggi, l’ultimo martedì del mese di febbraio, presenta uno scenario meteo abbastanza incoraggiante. Con soleggiate sparse su gran parte del territorio da Nord a Sud. I miglioramenti in atto sono considerevoli rispetto a quelli dei giorni scorsi, tanto che su può parlare davvero di anticipo di primavera. Tutto merito dell’arrivo del super anticiclone sulla nostra penisola, che ancora per molto tempo garantirà massima stabilità. Anche nella giornata di oggi sarà piacevole trascorrere qualche ora all’aperto, restrizioni per emergenza Coronavirus permettendo. Ma non mancheranno le eccezioni: infatti ci saranno le nebbie mattutine a rendere critico lo scenario in alcune regioni, ma anche addensamenti e cieli grigi. Di seguito il dettaglio con tutti gli aggiornamenti.

Al Nord giornata soleggiata sulla gran parte delle regioni, ma il bollettino meteo non potrà considerarsi completamente positivo. Infatti non mancheranno gli addensamenti sui rilievi alpini ed in alcune aree del Nordest. Con un graduale miglioramento a partire dal pomeriggio. In Val Padana, ma anche Piemonte e Lombardia le nebbie mattutine renderanno particolarmente critici gli spostamenti in alcune aree interne. Si consiglia la massima prudenza e di limitare al massimo ogni tipo di movimento non necessario nelle ore più critiche. Temperature in aumento e valori massimi registrati a Milano con 16°.

Al Centro il bollettino meteo non farà registrare grosse criticità, se non qualche annuvolamento sulla dorsale appenninica e nelle aree interne. Miglioramenti sull’area tirrenica, bel tempo in Sardegna con soleggiate sparse. Aumento di temperatura a partire dalla mattinata, in serata lieve calo con valori comunque superiori alla media stagionale. Termometro che registrerà i valori massimi a Firenze con 18°, a Roma 16°.

Al Sud situazione meteo di assoluta tranquillità, con soleggiate in tutte le regioni. Piccole eccezioni sulla Puglia e parte della Basilicata, ma giornata che resterà asciutta ovunque. Non previsti infatti rovesci o piogge. Temperature in forte aumento, con piccole discese serali. Valori massimi registrati a Napoli con 18°. Nessun problema particolare con i collegamenti con le isole minori sia della Campania che della Sicilia grazie ai mari calmi ed all’assenza di venti.