Meteo domani mercoledì 24 febbraio: anticipo di primavera sull’Italia. Ecco quanto durerà

Meteo domani mercoledì 24 febbraio: anticipo di primavera sull’Italia con il super anticiclone a regalare stabilità. Ma non ovunque

La giornata di domani si presenta senza particolari criticità meteo. Con le sole ed uniche eccezioni che riguarderanno le nebbie mattutine in alcune aree del Nord. La presenza del super anticiclone regalerà ampie schiarite ancora per qualche giorno su tutto il territorio nazionale. Stabilità ed anticipo di primavera che porterà anche temperature miti ed al di sopra delle medie stagionali. Insomma, l’ultimo mercoledì del mese seguirà l’andamento della settimana che si caratterizzerà – come abbiamo anticipato nei bollettini scorsi – per soleggiate ampie e piccolissimi addensamenti. I venti rimarranno deboli ovunque ad i mari poco mossi.

Al Nord situazione meteo all’insegna della stabilità, ma anche di alcune eccezioni che riguarderanno la presenza di banchi di nebbia che si diffonderanno su Veneto ed aree orientali. In ogni caso anche le residue foschie nel corso della mattinata andranno il dissolvimento e lasceranno spazio al sole ed al bel tempo. Nel corso del pomeriggio si avrà un ulteriore miglioramento dello scenario, con soleggiate sparse e bel tempo. Venti deboli, mari poco mossi e temperature in aumento rispetto alle ultime 24 ore. Termometro che farà registrare a Trento il valore massimo di 21°.

Al Centro situazione di bel tempo diffuso, con le soleggiate che si espanderanno sia sul versante tirrenico che in quello adriatico. Bollettino meteo all’insegna della stabilità anche nelle aree interne e sole anche sulla dorsale appenninica. Una giornata primaverile in tutte le regioni, clima mite in tutte le principali città. Piccoli addensamenti di poco conto nel pomeriggio sulla Sardegna il Lazio ed il Molise. Temperature massime di 22° a Firenze.

Al Sud bel tempo ovunque. Piccoli addensamenti sulla Puglia e sulla Calabria in alcune ore del mattino, ma in generale nessuna criticità meteo da segnalare. Soleggiate sparse con il vero e proprio anticipo di primavera che porterà assoluta stabilità in tutte le regioni. Temperature in aumento e valori massimi registrati a Napoli con 19°. Nessuna problematica con i collegamenti con le isole minori grazie ai mari calmi ed i venti deboli o assenti.

La situazione di anticipo di primavera rimarrà presente ancora per parecchi giorni, con l’inizio del mese di marzo che rifletterà grossomodo quello della fine di febbraio. Ma per ulteriori aggiornamenti rinviamo ai prossimi bollettini.