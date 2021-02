Maria Mazza, la scollatura è abbondante e scatena il web: “Una donna di gran classe”

Maria Mazza ha infiammato il web con una foto su Instagram che ha messo in risalto le sue qualità fisiche: il post ha fatto il giro del web

La showgirl ha postato una foto su Instagram che ha messo in risalto le sue qualità fisiche. Che non sono passate inosservate e che hanno esaltato tutti i suoi follower che da anni la seguono con grandissima passione. L’ex fidanzata di Francesco Totti ha mantenuto nel corso degli anni la sua forma fisica perfetta e delle curve che fanno impazzire i fan. La bellezza campana è una delle protagoniste della trasmissione di Paolo Bonolis Avanti un altro. Il programma che insieme a lei vede la partecipazione di altre bellezze come Sara Croce Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi. Il game show quest’anno comincerà in ritardo rispetto al passato a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha sconvolto parecchi palinsesti televisivi. Dal prossimo mese di marzo il pubblico potrà tornare a divertirsi con il programma del celebre conduttore romano, che insieme alle sue showgirl allieterà le serate di tanti spettatori affezionati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Mazza (@5mariamazza)

Maria Mazza resta una delle protagoniste del web. Su Instagram la sua popolarità rimane forte, tanto che i follower non si perdono nemmeno una delle sue pubblicazioni. Che si tratti di foto che riguardano la sua vita privata o gli impegni lavorativi poco importa. Il risultato per lei resta straordinario. Infatti per lei arrivano solo complimenti per la sua assoluta sensualità che riesce a mantenere e che le consente di rimanere tra i personaggi più apprezzati sia della televisione che del web. L’ultimo scatto che ha pubblicato è stato definito mozzafiato dai suoi fan. La scollatura abbondante ha fatto cadere l’occhio proprio verso il suo décolleté che ha scatenato le fantasie dei follower. Che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un like o un commento allo scatto che abbiamo pubblicato sotto.