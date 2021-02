Jessica Franceschetti ha postato una foto su Instagram che ha scatenato la passione dei suoi follower. Curve in primo piano e niente intimo

La web influencer veneta ha lasciato i follower senza parole. Una serie di post pubblicati su Instagram hanno evidenziato la sua forte sensualità che non passa inosservata agli occhi dei suoi fan che da tempo ormai hanno imparato ad apprezzarla. Non è la prima volta che i post della tifosa del Vicenza Calcio siano presi d’assalto, ed il motivo è sempre lo stesso. Parliamo della provocazione continua che regala attraverso foto e video che davvero non lasciano spazio all’immaginazione. Le curve in primo piano della “tetta influencer” (così ama farsi chiamare su Instagram) fanno spesso il giro del web, e raccolgono una serie infinita di like e commenti. Basta dare uno sguardo al suo profilo per capire che i numeri che colleziona sono da star, con la popolarità su Instagram che la proietta tra le celebrità dei socia. Lei non si è mai montata la testa, ed anche oggi, con oltre un milione di follower, è rimasta quella di sempre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Jessica Franceschetti ha pubblicato una serie di post che hanno fatto impazzire i follower. In uno di questi si è mostrata in maglietta verde con una scollatura evidente che ha messo in risalto il suo décolleté. Foto che ha raccolto una serie infinita di like e commenti che ha esaltato i suoi fan. Che anche questa volta si sono scatenati in una serie di commenti anche ironici, ma che hanno voluto dare il senso della grandezza della web influencer. Che a suon di pose bollenti e scatti senza veli sta continuando a regalare emozioni forti. Cosa che è accaduta con il post in maglietta verde senza intimo, una foto che anche stavolta non ha lasciato spazio all’immaginazione. Post pubblicato sotto, a voi come sempre i commenti.