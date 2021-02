Il conduttore, spaventato, è scappato dallo studio del GF Vip a causa di uno scherzo messo in atto da Malgioglio. Ecco cos’è successo.

Una serata difficile quella di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 5 in onda ieri sera su canale cinque . Il conduttore ha abbandonato lo studio correndo a causa di uno scherzo organizzato da alcuni ex inquilini della casa più spiata d’Italia. A far andare Signorini nel panico è stato un piccolo topo giocattolo lanciato da Cristiano Malgioglio, vicino ai piedi del conduttore mentre stava conducendo la 42esima puntata di questa quinta edizione. Il conduttore era appena tornato in diretta dopo la pubblicità e mentre cercava di collegarsi con la casa ha visto il topino dirigersi verso i suoi piedi. Spaventato a morte è corso a gambe levate in camerino, chiedendo di sospendere la messa in onda e annunciando la pubblicità. Le telecamere lo hanno rincorso fino a dietro le quinte. Dopo aver mostrato le sue capacità da corridore velocista Alfo ha cercato di spiegare alla regia di aver visto un topo. Poco dopo uno dei produttori gli ha svelato che si trattava solo di un topo giocattolo. A questo punto il padrone di casa è rientrato in studio decisamente seccato e amareggiato per l’accaduto. “Mi sento male”, ha ammesso Signorini, perdendo la calma che solitamente lo contraddistingue.

Lo scherzo architettato principalmente da Malgioglio è riuscito alla perfezione creando parecchio scompiglio in studio. Appena rientrato il direttore di Chi ha promesso vendetta al cantautore e poi si è prontamente scusato con il pubblico a casa. La fobia di Signorini per i topi è nota nell’ambiente e Malgioglio ha voluto mettere alla prova il coraggio dell’amico conduttore. Un incubo per Alfonso, che ha dichiarato di essere pronto ‘vendicarsi’ della marachella del cantante. L’ex Vippone scherza spesso insieme al conduttore, ma questa volta sembra proprio che il giornalista non abbia apprezzato per niente l’ironia del cantautore.

Dopo aver ristabilito la calma in studio, Signorini è riuscito a riprendere in mano la situazione in modo magistrale dimostrando di essere un grande professionista. E ora a sole due puntate dal termine del GF Vip non ci resta che avere pazienza e attendere come il conduttore si vendicherà dello scherzo di Malgioglio. Ne vedremo delle belle.