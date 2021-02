Sara Croce da sogno: il vestito scivola giù e scopre tutto, follower scatenati

Sara Croce irresistibile su Instagram: la Bonas di Avanti un altro ha postato una foto che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione

La Bonas di Avanti un Altro ancora una volta protagonista su Instagram con una foto che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione ai suoi follower. La showgirl non è nuova a certe affermazioni sui social, ed in attesa del ritorno del game show di Paolo Bonolis si diverte su Instagram a stuzzicare le fantasie dei fan. Attivissima con tante storie, negli ultimi giorni è stata al centro dell’attenzione con una serie di scatti da bollino rosso che hanno fatto il classico giro del web. Prima la dichiarazione d’amore nei confronti del compagno Gianmarco Fiory nel giorno di San Valentino, poi con una serie di post che hanno mostrato uno shooting fotografico che ha voluto condividere con i follower sui social. Insomma, la Venere di Garlasco sa bene come farsi notare ed attirare l’attenzione su di sé mettendo in mostra la sua bellezza assoluta e le sue curve mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce ha lasciato i follower senza parole nell’ultimo post che è stato definito “illegale” sulla sua pagina Instagram. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha pubblicato una foto con un abito rosso lungo che ha lasciato intravedere le sue curve abbondanti ed un fisico che rasenta la perfezione assoluta. Indubbiamente con lei parliamo di una delle bellezze principali del nostro paese, risultando tra i primi posti nella speciale classifica del gradimento dei follower su Instagram. Anche se c’è da dire che il suo successo resta alto anche in televisione. Dove raccoglie ampi consensi insieme alla compagne di avventura di Avanti un altro. In particolar modo facciamo riferimento a Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi. L’ultimo post in abito rosso ha raccolto una serie infinita di like e commenti, con i follower che si sono detti pazzi di lei e della sua sensualità forte. Scatto pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.