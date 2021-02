Sabrina Salerno, la maglietta trasparente mostra tutto: “Sei una meraviglia”

Sabrina Salerno ha postato una foto su Instagram che ha esaltato i follower: la sua maglietta trasparente ha mostrato un dettaglio bollente

“La bellezza non ha età. Sempre e solo bellissima”. Questo è solo uno dei tantissimi commenti che ha ricevuto il post che ha pubblicato la celebre cantante di “Siamo donne” e “Boys”. L’icona sexy degli anni Novanta che ha fatto sognare milioni di italiani è tornata protagonista sui social ormai da qualche mese. Per tutto lo scorso anno la 52enne ligure ha deliziato i suoi fan su Instagram con una serie di post che non hanno lasciato troppo spazio all’immaginazione. Soprattutto nei mesi estivi è stata definita la vera e propria “regina incontrastata” del web. Bellezza e sensualità, ma anche curve mozzafiato che le permettono di reggere il confronto alla grande anche con colleghe più giovani. Il suo segreto? Una cura per il fisico ed un allenamento mai abbandonato, nemmeno nei mesi più difficili dell’emergenza Coronavirus. Con le sedute da casa che spesso ha condiviso anche con i follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno è stata protagonista su Instagram con un post che ha regalato nuove emozioni ai follower. Con una maglietta bianca trasparente relativa al periodo estivo ha fatto intravedere l’intimo e l’abbondante décolleté che tanto fa sognare i suoi fan. Che non sono solo le vecchie generazioni, quelli che l’hanno conosciuta nel suo periodo d’oro insomma. Infatti oggi anche tanti giovani follower rimangono estasiati davanti alle sue curve bollenti che davvero fanno sognare. L’ultimo scatto con il commento “Non ci resta che navigare a vista” ha ottenuto una vera e propria pioggia di like che hanno certificato una volta in più la passione dei fan nei suoi confronti. Uno scatto che pubblichiamo di seguito lasciando come sempre a voi tutti i commenti dopo il clamoroso successo ottenuto su Instagram. Con il post che ancora una volta ha fatto il giro del web.