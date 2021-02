Meteo oggi lunedì 22 febbraio: temperature primaverili e rischio nebbie. La settimana

Meteo oggi lunedì 22 febbraio: buone notizie anche nell’ultima settimana del mese, con bel tempo su molte regioni. Ma rimane qualche rischio

L’ultima settimana di questo mese di febbraio offre nuove notizie positive, con uno scenario meteo all’insegna della stabilità e dell’alta pressione. Le temperature continueranno a salire grazie alla presenza stabile di un anticiclone sulla penisola, che porterà l’attesa aria primaverile su gran parte delle regioni. L’unica insidia resterà quella delle nebbie mattutine soprattutto al Centro Nord. Di seguito il dettaglio relativo ai prossimi giorni con tutti gli aggiornamenti.

Il tempo previsto per oggi lunedì 22 febbraio resterà caratterizzato dalla forte presenza dell’anticiclone, soprattutto al Sud e sulle isole dove le temperature cominceranno a salire in modo pressante. Il termometro infatti si stabilizzerà sui 17°18° in Sicilia e Sardegna, ma anche in Calabria e Puglia l’andamento resterà questo. Giornata mite e soleggiata nonostante i banchi di nebbia in Val Padana ed in Toscana. Piccoli sbalzi verso il basso si avranno in serata e nella notte, ma sempre in pieno regime con i valori stagionali. La situazione non cambierà di molto nella giornata di domani martedì 23, con i valori che non varieranno di parecchio.

I primi e sensibili cambiamenti meteo si avranno a partire da mercoledì 24 giovedì 25, con i segnali ancora più pressanti dell’anticiclone che investirà la stragrande maggioranza delle regioni. Temperature in forte aumento da Nord a Sud, con picchi di 20° anche nelle regioni settentrionali. Questo dato potrà essere superato al Sud, soprattutto in Sicilia e Calabria, con primi assaggi di vera primavera che resteranno tangibili. Tempo mite nelle grandi città, non solo a Napoli e Roma ma anche a Firenze Genova Bologna e Torino.

Nonostante le restrizioni ed i divieti per l’emergenza Coronavirus, sarà piacevole trascorrere qualche ora all’aria aperta. Come detto, anche in questi giorni gli unici rischi riguarderanno le nebbie mattutine che andranno comunque in rapido dissolvimento nell’arco della giornata. Nel fine settimana si rispetterà il trend meteo dei giorni precedenti, con soleggiate imponenti sulla gran parte delle regioni e temperature che si manterranno miti e primaverili. Le nebbie continueranno protagoniste al mattino. Ma per ulteriori aggiornamenti sulla settimana rinviamo ai prossimi bollettini.