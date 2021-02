Claudia Ruggeri, il suo “mood sobrio” è da perdere il fiato: “Sei da urlo”

Claudia Ruggeri ha scatenato la passione dei suoi follower con un post esaltante: il suo “mood sobrio del lunedì” ha infiammato il web

La showgirl romana è una delle protagoniste indiscusse del game show Avanti un altro. La trasmissione di Paolo Bonolis che quest’anno è attesa per il mese di marzo prossimo. Il cambio dei palinsesti a causa dell’emergenza Coronavirus ha fatto slittare l’inizio del programma che è seguito da tantissimi spettatori. Che non vedono l’ora di poter ammirare anche le bellezze che ne fanno parte e che insieme alla bravura e simpatia del conduttore rappresentano forse la vera attrattiva dello show. La “Miss” è seguitissima in televisione insieme alle amiche e colleghe Sara Croce e Laura Cremaschi. Ma è forte anche la passione dei follower su Instagram nei suoi confronti. Infatti i suoi post raccolgono in ogni occasione una vera e propria pioggia di like e commenti, con i numeri che non hanno bisogno di troppi commenti e che certificano il personaggio pubblico che è diventata in questi mesi.

Claudia Ruggeri infatti resta seguitissima dai suoi follower che sulla sua pagina ufficiale hanno raggiunto quota un milione. Numero che certifica il suo successo clamoroso anche sul web oltre a quello in televisione. La cognata di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli riesce a far perdere la testa ai follower grazie alle sue qualità fisiche oltre che ad una bellezza e sensualità che non passano inosservate. Tantissimi i post che hanno catturato l’interesse generale e che hanno lasciato senza parole. L’ultimo pubblicato sulla sua pagina ufficiale ha raccolto una pioggia di like e commenti che hanno esaltato la sua forte sensualità. Curve in primo piano e una scollatura abbondante in primo piano, ma anche tanti commenti ad esaltare la sua perfezione fisica il risultato prodotto dallo scatto. “Sei da urlo” le ha scritto un follower, sotto il suo commento “Mood sobrio del lunedì 😂”. Post che abbiamo pubblicato sotto e che come sempre lasciamo giudicare a voi.