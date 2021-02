Meteo oggi domenica 21 febbraio: inizia il bel tempo, ma non in tutte le regioni

Meteo oggi domenica 21 febbraio: arriva il bel tempo in Italia, con miglioramenti in tante regioni. Ma ci sono alcune eccezioni. Ecco dove

Nella terza domenica del mese di febbraio situazione meteo in netto miglioramento rispetto alle giornate precedenti. Anticiclone con presenza maggiore in molte regioni, con piccole eccezioni al Nord ed in alcune del Centro. Poche piogge sulla Liguria, nuvolosità in altre aree centrali e meridionali. Ma nel complesso la giornata si può definire asciutta, con temperature in aumento e picchi al Sud che possono arrivare anche a 20°. Di seguito gli aggiornamenti dettagliati delle prossime ore.

Al Nord situazione meteo stabile rispetto alle ultime 24 ore, con nuvole e qualche pioggia sulla Liguria. A rendere non particolarmente positiva la giornata banchi di nebbia mattutina tra Val Padana ed Emilia Romagna. Foschie possibili in Lombardia e Piemonte. Temperature in lieve aumento anche sui rilievi alpini, con soleggiate sparse sia sul versante occidentale che in quello orientale. Valori massimi registrati a Milano e Bologna con 14°.

Nelle ore serali cali di temperature soprattutto nelle aree interne e sui rilievi alpini, ma comunque compresi nei valori stagionali.

Al Centro bollettino meteo all’insegna della instabilità, con possibili rovesci sull’area tirrenica, ma anche nelle aree interne. Soleggiate sul resto delle regioni, comprese le aree adriatiche. Temperature in aumento, venti deboli e mari mossi o molto mossi soprattutto sull’area tirrenica. Temperature massime toccate a Firenze con 14°, possibili cali in serata ma sempre nella media stagionale.

Al Sud bollettino meteo positivo, con schiarite su tutte le regioni. Soleggiate sparse sia sul versante tirrenico che in quello ionico, piccoli addensamenti sulla Puglia ma senza piogge o maltempo. Temperature massime registrate a Palermo con 19° e picchi in alcune aree anche di 20°. Nelle altre città principali valori di poco inferiori, ma non al di sotto dei 17°. Nessun particolare problema per i collegamenti con le isole minori tra Campania e Sicilia.

Nei prossimi bollettini aggiornamenti ulteriori sulla situazione della prossima settimana, con miglioramenti sensibili anche a partire dalla giornata di lunedì, ma le belle notizie non dureranno fino alle fine del mese, confermando l’andamento abbastanza anomalo di questo mese di febbraio.