Domenica In e Domenica Live: tutti gli ospiti di oggi 21 febbraio

Tutte le anticipazioni e gli ospiti della giornata di Domenica live e Domenica In, in onda il 21 febbraio

Grande attesa per l’inizio di una nuova puntata con Mara Venier in onda dalle 14.00 circa. La conduttrice televisiva, con grande carisma è pronta a regalare nuove emozioni e tanto divertimento ai propri telespettatori. Come sempre anche oggi si parlerà della campagna vaccinazione, ma anche di tanti artisti e attori: tra cui Luisa Ranieri, Laura Chiatti, Carlo Verdone e Andrea Sannino. Non meno importante, anche l’appuntamento delle 17.00 con Barbara DUrso. La presentatrice Mediaset, proprio come la collega ospiterà Annalisa Minetti e l’ex gieffina Floriana Secondi, insieme all’ex compagno e al figlio.

Gli ospiti di Domenica In con Mara Venier

Un grande appuntamento quello che ci aspetta dalle 14.00 circa con Mara Venier a Domenica In. Il contenitore pomeridiano, nella prima parte della puntata darà spazio all’emergenza sanitaria dovuta da Covid 19. La Zia Nazionale, come accade ormai da mesi, parlerà della pandemia che ci ha raggiunto da un anno. In studio riceverà il virologo Matteo Bassetti, Francesco Vaia, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti.

Come già detto in precedenza, poi, grande spazio anche al cinema e allo spettacolo. Attesissima Luisa Ranieri che presenterà al nuova fiction Rai Le indagini di Lolita Bosco al via da questa sera. Poi ancora gli attori Ornella Muti, Laura Chiatti, Carlo Verdone . Ed infine, Chiara Francini e Mahmood che presenterà il suo ultimo singolo Inuyasha.

Gli ospiti di Barbara D’Urso con Domenica Live

Tanto divertimento e tante emozioni anche con Barbara D’Urso e la sua Domenica Live. La presentatrice oltre a intervistare Annalisa Minetti e Floriana Secondi darà spazio ad alcune rivelazioni sulla morte del cantautore morto suicida, Luigi Tenco. Infine, verranno festeggiati anche gli ottanta anni del grande Little Tony insieme alla famiglia.

Non mancherà nemmeno qualche piccola anticipazioni per il Live di questa sera. Nella prima parte della puntata, Carmelita ospiterà Maria Teresa Ruta e i suoi figli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si scontrerà contro le 5 sfere e finalmente potrà dire la sua su molti ragazzi nella casa. Infine, torneranno nuovamente le sfere. In questo caso protagonisti saranno Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.