Sara Croce, sotto il vestito niente. I fan: “Sei illegale, zoom attivati”

Sara Croce ha scatenato le reazioni dei suoi follower con una foto con delle trasparenze evidenti che ha fatto rapidamente il giro del web

Una foto della “Bonas” di Avanti un altro ha scatenato la passione dei follower. Che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un messaggio ed un like sotto ad uno scatto che non è consigliabile alle persone deboli di cuore. La Venere di Garlasco infatti ha lasciato senza parole con uno scatto dalla carica sexy altissima. In un vestitino aderente e scollato, con ampie trasparenze ben in mostra, ha fatto notare un dettaglio bollente che non è sfuggito ai fan. In attesa del ritorno del game show di Paolo Bonolis, i follower possono ammirare la showgirl sui social, in particolare su Instagram dove rimane attivissima. Foto e video della compagna del calciatore Gianmarco Fiory fanno spesso il giro del web, con i suoi fan pronti a scatenarsi ogni volta si presenta con outfit da capogiro.

Sara Croce ha stupito nelle ultime foto che ha postato su Inatagram per degli shooting che hanno evidenziato la sua bellezza e sensualità. Fisico perfetto e curve in primo piano hanno catturato l’attenzione generale. Un successo clamoroso l’ultima foto (pubblicata sotto) che non ha lasciato davvero troppo spazio all’immaginazione. Il particolare bollente che non è sfuggito ai follower è stato quello della mancanza di intimo, con l’atmosfera che è diventata rovente sin dal momento della pubblicazione sulla sua pagina ufficiale. Tantissimi i commenti anche ironici dei fan, che hanno posto l’accento ancora una volta sulle qualità fisiche non indifferenti della bellezza di Garlasco che ha di fatto scatenato l’entusiasmo nei suoi confronti. Post che ha raccolto dei numeri pazzeschi e che certifica la passione che i fan nutrono nei suoi confronti ormai da tempo. Tanto che per lei si parla di vera influencer che continua a scalare posizione nella classifica del gradimento dei follower.