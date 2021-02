Meteo oggi sabato 20 febbraio: arriva la primavera anticipata ma restano le piogge

Meteo oggi sabato 20 febbraio: in arrivo il tanto atteso anticipo di primavera sull’Italia, con bel tempo su gran parte delle regioni

Arrivato il tanto atteso anticipo di primavera sull’Italia in questo weekend che porta via la terza settimana del mese di febbraio. Sabato all’insegna della stabilità, con un bollettino meteo nazionale che si caratterizza per le soleggiate ampie al Sud e qualche piccolo rovescio al Nord ed al Centro. La buona notizia è quella dell’aumento costante delle temperature. Infatti se da un lato gli addensamenti e qualche locale rovescio rovinerà il fine settimana in qualche regione alle prese con zone rosse ed arancioni per l’emergenza Coronavirus, ci sarà un clima abbastanza mite a dar manforte alle brutte notizie. Scenario in miglioramento anche sul versante tirrenico e sulla Sardegna. Venti deboli o assenti ovunque e mari poco mossi o calmi in tutte le regioni. Di seguito un rapido aggiornamento dalle regioni con i dettagli dell’ultim’ora sulle aree attenzionate per la possibilità di pioggia. Nessuna criticità particolare da segnalare.

Al Nord il bollettino meteo non presenterà nessun particolare dato negativo a parte qualche addensamento sulla Liguria che provocherà rovesci non a carattere temporalesco. Pioggia possibile sulla Lombardia e sul Piemonte, ed in generale anche sul versante orientale con piccoli fenomeni di maltempo previsti sul Trentino. Soleggiate sparse a partire dal pomeriggio sulle altre regioni. Nebbie mattutine possibili in Val Padana, temperature in aumento e valori massimi registrati a Bologna con 15°.

Al Centro tempo variabile e rovesci possibili in Toscana e parte del Lazio. Piogge mattutine anche sull’Umbria. Cielo nuvoloso dal mattino anche per la possibilità di nebbie sul viterbese. Sole sulla Sardegna e temperature in aumento, con valori massimi toccati a Cagliari con 16°.

Al Sud bollettino meteo che presenta caratteri primaverili. Nessuna particolare criticità da segnalare, se non qualche addensamento sulla Puglia. Sul resto delle regioni soleggiate sparse e bel tempo diffuso. Temperature in forte aumento e valori massimi toccati a Palermo dove si sfioreranno i 20°. Nessun problema per i collegamenti con le isole minori.

Nei prossimi bollettini ulteriori aggiornamenti per il tempo previsto per la giornata di domenica e per l’andamento della prossima settimana, l’ultima del mese di febbraio.