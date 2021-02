Meteo domani domenica 21 febbraio: anticiclone in rinforzo, novità in arrivo

Meteo domani domenica 21 febbraio: la presenza dell’anticiclone in rinforzo sull’Italia, con buone notizie su gran parte delle regioni

La terza e penultima domenica del mese di febbraio si presenta con poche criticità da segnalare. Il dominio anticiclonico si avverte in modo netto e perentorio sia nelle regioni del Centro che in quelle del Sud. Mentre al Nord la situazione appare di transizione, con qualche pioggia ancora ad accompagnare i residui di maltempo dei giorni scorsi. In ogni caso le temperature ovunque rimarranno in aumento, con picchi in quelle meridionali fino a 20°. Piccoli annuvolamenti di poco interesse sul versante tirrenico e nel complesso giornata che si potrà definire asciutta e soleggiata per gran parte della giornata. Di seguito l’aggiornamento della situazione meteo con tutti i dettagli.

Al Nord bollettino meteo che presenta delle piccole insidie sulla Liguria, con piogge mattutine insistenti. Nebbie in Val Padana ed in generale su tutta l’area emiliana, con interessamenti anche in Piemonte. Schiarite sulle altre regioni, compresi i rilievi alpini dove il sole resterà protagonista. Temperature in lieve aumento e valori massimi registrati a Milano e Bologna con 14°. Venti deboli, mosso il Canale Ligure.

Al Centro poche le criticità meteo da rilevare, con addensamenti sull’area tirrenica al mattino, ma in rapido dissolvimento nell’arco della giornata. Nelle aree interne soleggiate sparse e bel tempo anche sul versante adriatico. Mosso il mar Tirreno, venti deboli. Temperature in lieve aumento su tutte le regioni, valori massimi che oscilleranno tra i 17° toccati a Firenze ed i 13° di Campobasso. In serata lieve calo delle temperature che in ogni caso si manterranno al di sopra della media stagionale di qualche grado.

Al Sud bel tempo su tutte le regioni, con temperature miti e soleggiate sia sul versante adriatico che su quello ionico. Situazione meteo primaverile con un mese esatto di anticipo. Piccoli ed insignificanti addensamenti sulla Puglia solo nelle ore mattutine, ma come detto anticipo di primavera che sul meridione rimarrà in atto con insistenza. Costante aumento dai valori durante la giornata, picchi in Sicilia con 19° e punte anche a 20°. Sulle altre città i valori varieranno dai 12° di Potenza ai 17° di Napoli e Bari.