Guendalina Tavassi, il look giornaliero è illegale: Si vede tutto – FOTO

Guendalina Tavassi esagera con la scollatura: il seno straborda dal body scollato e le sue pose “naturali” accendono al fantasia dei fan

Ancora una volta Guendalina Tavassi è riuscita a lasciare i suoi fan senza parole. Ogni giorno la bella influencer regala scatti sensuali e super sexy ai suoi seguaci, che non smettono di seguirla e cercare consigli. Perfetta in ogni lato, l’ex gieffina anche oggi si è superata con un look semplice ma nello stesso tempo esplosivo.

Guendalina Tavassi perfetta in ogni occasione

Non ha bisogno di fare grandi cose, Guendalina Tavassi per farsi notare. La giovane, come in molti ricorderanno, ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 11, dove è diventata con la sua simpatia un vero e proprio personaggio. Man mano, grazie anche alle presenze nei salotti televisivi, dove più volte è stata opinionista ha raggiunto un certo numero elevato di follower che le permette di lavorare e di essere un’ottima influecener.

Infatti, ogni giorno condivide sul suo account prodotti dimagranti ma anche oggettistica di ogni tipo. Ciò che più piace ai suoi seguaci è la sua ironia e il suo modo di fare. Guendalina è sempre allegra anche quando ha dovuto affrontare problemi molto delicati. Ovviamente, quello che di certo non passa inosservato è il suo corpo perfetto e le sue forme che la rendono sexy e sensuale in ogni occasione.

Un look giornaliero da togliere il fiato

Guendalina Tavassi ha deciso di condividere con i suoi followers il suo look del giorno. Un outfit semplice che appartiene a tutti ma che solo lei sa rendere particolare. Con addosso un jeans chiaro attillatissimo a vita alta e un body nero scollato ha mandato in delirio il web.

Nei vari scatti che ha definito “pose naturalissime”, la Tavassi ha saputo anche in questo caso mettere in mostra le sue forme giunoniche. Senza scendere nella volgarità, l’influencer che precisimao conta più di un milione di seguaci, ha fatto il pieno di like e commenti. Davanti al look così “intrigante” in molti hanno completamente perso completamente l’uso della ragione.