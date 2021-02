Vediamo insieme per quale motivo, l’amata fiction Che Dio ci aiuti 6, non verrà mandato in onda il finale di stagione.

La fiction ormai fa sempre il massimo degli ascolti, ogni volta che va in onda, stiamo parlando ovviamente di Che Dio ci aiuti.

Vediamo insieme per quale motivo, stà succedendo questo, ed il finale di stagione non andrà in onda.

Che Dio ci aiuti shock: il finale di stagione non andrà in onda

La fiction che va in onda da molti anni sulla Rai, è sempre campione di successi quando va in onda e batte tutti i programmi, anche quelli della concorrenza.

Ma stando a quanto si apprende il finale di stagione non andrà in onda, normalmente ma salterà a causa di un’altro amato programma, ovvero Il Festival di Sanremo.

Nella puntata che abbiamo avuto modo di vedere giovedì Azzurra era impegnata ad aiutare l’amica Monica, per cercare di riconquistare Nico.

Per quanto riguarda, invece Erasmo, stà facendo mano mano pace con il padre, e questo causa grandi gelosie in Suor Angela.

Ma, in molti sono catturati dall’amore tra Ginevra e Nico, la ragazza sa che ha sbagliato, e non confessa il suo errore all’amato, e quando accade, la reazione di Nico è molto violenta e Ginevra scappa.

Proprio in quel momento, ha un incidente e finisce in terapia intensiva, tutto però finisce nel migliore dei modi, rinnovando la proposta di matrimonio.

In molti, però non sono sicuri che la coppia effettivamente si sposerà, e sul web è pieno di domande, e di ipotesi in merito.

Ma per sapere come tutto si risolverà dovremmo attendere l’11 di marzo, perché Che Dio ci aiuti, lascerà spazio, ovviamente al Festival Di Sanremo.

Sicuramente il mondo del web, per l’ultima puntata dovrà attendere molto, ma ci saranno sicuramente altri avvenimenti interessanti, la prossima settimana, che ci aiuteranno a capire cosa succederà poi.

Secondo voi Ginevra e Nico si sposeranno veramente oppure il finale di stagione è completamente diverso?